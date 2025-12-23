Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

外籍兵團持刀棍爆竊逢吉鄉村屋 難逃屋主天眼 警閃電拘7男

突發
八鄉逢吉鄉昨日（12月22日）凌晨有屋主報案，表示經閉路電視發現其村屋遭匪徒爆竊，其中3男手持鐵通、板球棍及牛肉刀。新界北總區衝鋒隊接報趕至，在現場50米外截停並搜查一輛可疑七人車，搜出懷疑犯案用武器及所有失物，包括總值約港幣2.2萬元現金及珠寶首飾。人員遂以「嚴重入屋犯法罪」，拘捕車上7名非華裔男子。

警方元朗警區刑事調查隊偵緝督察何倩茵表示，被捕7男介乎17至36歲，其中2男持有香港身份證， 另外5男持「行街紙」。 案發時，7男首先爬過2米高的上鎖鐵閘，其後5男潛入屋內爆竊，另外2男則屋外把風。

據悉，案中4人為巴基斯坦裔，其餘分別來自印度、埃及和法國。目前，元朗警區刑事調查隊第5隊正跟進案件，7男正被扣查，已被暫控合共一項「嚴重入屋犯法」罪，案件將於明日（12月24日）上午在屯門裁判法院提堂。

聖誕新年長假期將至，警方呼籲市民提高防盜意識，外出前應檢查好門窗，並考慮在單位內外加裝攝錄機和門窗感應器；物業管理公司保安人員如果發現可疑人士，亦應盡快報警。警方又預告，長假期會加強巡邏打擊罪惡，以防不法之徒犯案。

