國泰航班機尾降落時擦跑道 當局定性為「嚴重事故」料調查1年

國泰航空一班由胡志明市飛往香港的航班，於上月26日晚降落時發生驚險一幕。嘗試降落不果復飛期間，機身尾部與跑道擦碰，多處磨損，幸事件沒有乘客和機組人員受傷。民航意外調查機構今日（12月23日）發表初步報告，將事件分類為「嚴重事故」，調查人員已經與機組人員面談，及蒐集相關資料，預計整項調查需時1年。

相關報道：國泰航機越南抵港期間不穩復飛 機尾擦跑道終安全降落

初步調查報告顯示，客機當晚11時32分準備降落，在拉平著陸階段時，機組人員因操作原因，決定中止降落並復飛，其間機身尾部接觸跑道表面。客機安全折返著陸後被拖往維修區，經地面檢查後，發現其中一區間機腹蒙皮與跑道摩擦後磨損；機尾撞擊感應器、廁所廢料面板及輔助動力裝置艙通風管道亦受損。

目前，調查小組已和機組人員面談，並收集航班文件、飛行數據及駕駛艙錄音。其他與調查有關的資料正在收集中。小組正分析所收集的數據和資料，以確定此嚴重事故情況、成因和促成因素，同時確定進一步需要調查的範圍，和/或要跟進的調查方向。預計此嚴重事故調查需時12個月。

國泰航空Cx764航班首次降落期間復飛，第二次終安全降落。Flightradar24 截圖