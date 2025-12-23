Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

國泰航班機尾降落時擦跑道 當局定性為「嚴重事故」料調查1年

突發
更新時間：15:59 2025-12-23 HKT
發佈時間：15:59 2025-12-23 HKT

國泰航空一班由胡志明市飛往香港的航班，於上月26日晚降落時發生驚險一幕。嘗試降落不果復飛期間，機身尾部與跑道擦碰，多處磨損，幸事件沒有乘客和機組人員受傷。民航意外調查機構今日（12月23日）發表初步報告，將事件分類為「嚴重事故」，調查人員已經與機組人員面談，及蒐集相關資料，預計整項調查需時1年。

相關報道：國泰航機越南抵港期間不穩復飛 機尾擦跑道終安全降落

涉事客機機尾蒙皮受損。網上片段截圖 IG@rafaelsantos.tiozao
涉事客機機尾蒙皮受損。網上片段截圖 [email protected]

初步調查報告顯示，客機當晚11時32分準備降落，在拉平著陸階段時，機組人員因操作原因，決定中止降落並復飛，其間機身尾部接觸跑道表面。客機安全折返著陸後被拖往維修區，經地面檢查後，發現其中一區間機腹蒙皮與跑道摩擦後磨損；機尾撞擊感應器、廁所廢料面板及輔助動力裝置艙通風管道亦受損。

目前，調查小組已和機組人員面談，並收集航班文件、飛行數據及駕駛艙錄音。其他與調查有關的資料正在收集中。小組正分析所收集的數據和資料，以確定此嚴重事故情況、成因和促成因素，同時確定進一步需要調查的範圍，和/或要跟進的調查方向。預計此嚴重事故調查需時12個月。

國泰航空Cx764航班首次降落期間復飛，第二次終安全降落。Flightradar24 截圖
國泰航空Cx764航班首次降落期間復飛，第二次終安全降落。Flightradar24 截圖

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
2025-12-22 15:31 HKT
父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...｜Juicy叮
父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
2025-12-21 16:00 HKT
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
2025-12-22 16:54 HKT
94歲《真情》台柱激罕現身貴氣十足 去年在家暈倒驚揭心臟出事須做手術
94歲《真情》台柱激罕現身貴氣十足 去年在家暈倒驚揭心臟出事須做手術
影視圈
6小時前
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
87歲梁愛患胰臟癌大半年 住老人院放棄治療 體重急降不足70磅：願望係死得快好世界丨獨家
影視圈
8小時前
TVB禁愛令發功！何沛珈阮浩棕兩年情斷 《東周刊》獨家直擊女方憔悴狀態突然情緒激動
TVB禁愛令發功！何沛珈阮浩棕兩年情斷 《東周刊》獨家直擊女方憔悴狀態突然情緒激動
即時娛樂
7小時前
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
23小時前
廣州室內滑雪場墟冚場面不再？港教練直擊無人雪道「情況有點誇張」 網民反指：周末好多人……
廣州室內滑雪場墟冚場面不再？港教練直擊無人雪道「情況有點誇張」 網民反指1時段極多人
旅遊
2025-12-22 15:35 HKT