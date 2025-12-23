精心佈局設偽冒船公司網站 製造「幽靈貿易」洗黑錢89億元 5男女被捕

香港海關發現有犯罪集團利用虛假的貿易文件，製造不存在的貿易紀錄，並藉此「幽靈貿易」方式進行大規模清洗黑錢的罪行。海關財富調查科於上周採取行動，拘捕5名本地男女（介乎28歲至59歲），他們涉嫌於2022年1月至2025年12月間，清洗多達89億港元的犯罪得益。

海關財富調查科財富調查第一組高級調查主任蔡劍輝，於今午（23日）記者會上交代案件。他解釋涉案的「幽靈貿易」，是指在現實中不存在的貿易，亦沒有真實的貨物進出口。不法分子利用一些虛假的貿易文件，例如假單據及假合約等，製造買賣紀錄，並透過這些買賣紀錄將黑錢扮作合法的貿易收入，繼而將資金大額轉移，隱瞞資金的真實來源，令黑錢「洗白」。

調查顯示，涉案的洗黑錢集團製作精美的偽冒船公司網站，以及一些虛假的貿易文件，營造貿易活動真實存在的假象，企圖在銀行對客戶進行審查時蒙混過關。案中其中一宗虛假貿易，集團向銀行聲稱付運了約8,600萬港元等值的貨物，因而其公司戶口收到相應的貨款。若銀行職員根據集團提供的海運提單上的資料，查看相關網站，則會得到相對應的虛假船務訊息。

蔡劍輝稱，早前海關財富調查科發現3名本地男女，涉嫌利用公司名下的銀行戶口處理大額來歷不明的款項，公司所接收的資金主要來自多間海外公司，包括中東及非洲國家的公司，而資金會於短時間內被匯到幾間持牌找換店，以及多間本地及內地公司，亦有部分入了個人戶口。這幾間涉案公司，相互之間亦有資金轉賬的紀錄，相信3人是同一洗黑錢集團的骨幹成員。當中2名男子亦利用個人戶口，處理來歷不明的款項。

3人在2022年1月至2025年12月期間，在14間本地銀行共開設15個公司戶口和14個個人戶口，共接受逾3,700筆不明來歷的轉賬，涉款共89億港元。而涉案的3間公司並無任何出入境報關紀錄，公司地址亦是一些個人地址，或其他公司的業務地址。海關經進一步調查後，再發現另外2名本地女子，與集團的骨幹成員有大額的金錢往來，涉嫌協助處理懷疑犯罪得益。

海關於上周四及五（18日及19日）採取行動，以涉嫌「洗黑錢」罪名拘捕2名本地男子及3名本地女子。人員亦搜查5名被捕人士位於北角和將軍澳的住所，以及他們在北角和太子的公司地址，檢獲多部手提電話、銀行卡、支票簿、一批稅務文件及虛假的貿易文件。5名被捕人獲准保釋候查，他們名下合共約5,500萬元的資產已被即時凍結或由海關進行密切監察。

蔡劍輝強調，今次是首次發現有洗黑錢集團精心設立偽冒網站，並配合他們製作的虛假貿易文件，以掩飾「幽靈貿易」背後的洗黑錢罪行。案中涉及的金額龐大，手法亦較以往案件複雜，令海關大大加強偵查的難度。海關會根據《有組織及嚴重罪行條例》，繼續循被捕人的背景、資金來源和流向等多方面，以及相關的偽冒網站作深入調查，不排除有更多人被捕。