牛頭角穿梭巴撞過路女遺血路 街坊目睹喝停 司機被帶走助查

牛頭角發生旅遊巴撞途人意外。今日（23日）下午近1時，一輛穿梭巴士在福淘街撞倒一名過馬路的女途人，她受傷流血倒地。救援人員接報指女途人被夾困於車底，幸趕到時發現48歲姓鄭女傷者沒有被困，仍有意識惟腳傷，現場遺下大灘血迹，救護員隨即將傷者送往伊利沙伯醫院救治。警方其後將54歲姓劉男司機帶返警署協助調查，案件被列作「危險駕駛」跟進。

現場所見，涉事穿梭巴士用作接載乘客，來往福淘街的港鐵九龍灣站及牛頭角海濱道83號一寫字樓項目。消息稱，當時穿梭巴沿牛頭角道左轉入福淘街，詎料撞及涉事的女途人。惟男司機懷疑未有察覺，要由街坊喝止叫停，他始知發生意外停車。

意外發生後，女途人腳部受傷，倒臥於穿梭巴士左邊近車尾，一度懷疑被夾困，所見穿梭巴士的後輪旁邊遺下一條血路。司機在場協助警方調查，其後由警員帶上警車，警方正調查意外成因。