珍惜生命｜新蒲崗衍慶街女子飛墮超市門外 送院不治

今日（23日）早上8時03分，新蒲崗衍慶街一名女子倒臥在一間超級市場對開，滿身鮮血昏迷不醒，懷疑由高處墮下。救護員接報到場，將女事主送往廣華醫院搶救，惟延至早上8時44分不治。警方正調查事件。

女事主由救護車送往廣華醫院。梁國峰攝

警方正調查事件。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk