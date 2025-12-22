南非抵港男藏$400萬可卡因 海關拘人搜屋再檢氣槍伸縮棍

​香港海關今日（12月22日）在香港國際機場偵破一宗涉及入境旅客的販毒案件，檢獲約5公斤懷疑可卡因和拘捕一名男子。海關人員隨後在該男子的住所再檢獲3枝懷疑重力操作鋼棒和兩枝懷疑受管制氣槍，所有檢獲的物品估計市值共約400萬元。

一名25歲的男旅客今日從南非約翰內斯堡飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李箱的夾層中發現重約5公斤的懷疑可卡因，遂把該名男子拘捕。其後，海關人員再於該被捕男子的住所搜獲3枝懷疑重力操作鋼棒和2枝懷疑受管制氣槍。案件仍在調查中。

案件中檢獲的懷疑可卡因。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，這確保有效打擊跨境販毒活動。

案件中檢獲的懷疑受管制氣槍。

案件中檢獲的懷疑重力操作鋼棒。