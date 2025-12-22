今年首10個月逾3.5萬宗詐騙 呃逾64億元Meta佔四成 不乏專業人士上當

警方於今年1至10月錄得35831宗騙案，損失金額64.3億元，當中近半損失來自網上投資騙案。商業罪案調查科反詐騙協調中心警司李蔚詩表示，錄得的4515宗網上投資騙案有3750宗涉及Meta平台（Facebook、Instagram、Whatsapp)，造成26億元損失，警方雖與相關平台有所聯繫，惟執法上仍存在困難。

警：Meta平台伺服器多於境外 執法存困難

警方資料顯示，整體騙案數字與往年相若，損失金額更下跌8%，惟投資騙案宗數及損失金額分別上升2成及3成，當中逾半受害人為40至59歲，不乏專業人士。

李蔚詩表示，近期不少受害人並非因貪心或有賭博心態而受騙，反而因為平日有查看投資建議的習慣，因此在社交平台接觸到虛假投資廣告時，誤以為是投資學習和交流平台，當點擊連結後被轉接到WhatsApp的交流群組，群內的戲子會假稱跟隨「老師」購買股票獲利，「受害人初時或只抱靜觀或學習心態，但見群內其他人獲利，開始動搖。」

商業罪案調查科反詐騙協調中心警司李蔚詩指出，警方於今年1至10月錄得35831宗騙案，損失金額64.3億元，當中近半損失來自網上投資騙案。葉偉豪攝

她續指，「客服」會向受害人介紹虛假投資平台，相關平台可於合規軟件下載平台上取得，令他們放下戒心；當受害人於虛假平台充值後，初期確能獲利，但要求取款時，會騙徒會以各種藉口要求繼續充值，受害人最終損失慘重。

對於有8成網上投資騙案於Meta平台上發生，李指出，警方與Meta建立了直接聯繫機制，當發時有帳戶或帖文涉及詐騙，會即時通知有關平台處理，惟執法上仍存在困難，因為平台的伺服器大多位於境外，香港警方沒有執法權。

李蔚詩表示，近期不少受害人並非因貪心或有賭博心態而受騙，反而因平日有查看投資建議的習慣，因此在社交平台接觸到虛假投資廣告墮入騙案。

投資騙徒步步設局 呃走$14萬

投資騙案受害人Ray（化名）憶述受騙經過，指今年6月於Whatsapp接到騙徒訊息，對方假借「泊錯車」聯絡他，又自稱從事港交所的後台金融支援相關工作，他們不久以網友形式展開交流，及後對方聲前往新加坡從事加密貨幣相關工作，從中了解到後台運作及賺錢方式，開始詢問有否興趣投資，更展示成功獲利的銀行入數紙，建議入場嘗試。

Ray最初存入10000港元開戶，成功獲利約200美元，令他深信不疑，對方亦鼓勵增加投資，但當他轉帳時，本地銀行懷疑交易可疑而拒絕轉帳。

投資騙案受害人Ray（化名）現身說法，提醒市民避免墮入騙局。

雖然銀行曾作出提醒，Ray仍與騙徒保持聯絡。他指出，有天平台顯示獲得7萬美元利潤，惟平台「客服」指因應新加坡法例，取款需繳交利得稅，他坦言見到大額盈利後，不假思索地根據指示轉帳13萬港元，然而系統卻顯示帳戶因「做老鼠倉」被凍結，稱要繳付29萬港元保證金才能解凍。

Ray向該名「網友」求助，對方表示這很正常，甚至主動提出可幫忙墊付14萬元，此時Ray驚覺受騙，損失合共14萬元，於是報警求助。他事後反思，對方佈局極其精心，期望分享自身受騙經歷，提醒市民避免墮入騙局。