騎劫WhatsApp新招｜對話紀錄偷梁換柱 假女兒圖騙$20萬 銀行及時發現

突發
更新時間：20:32 2025-12-22 HKT
發佈時間：20:32 2025-12-22 HKT

警方今日（12月22日）提醒市民，近期騎劫WhatsApp騙局有新招，直接針對被騎劫者本身。有騙徒近日騎劫一名家長手機，將他與女兒的對話紀錄刪除後，再創作出一個與其女兒頭像暱稱相同的聯絡人，隨之假女兒要求轉賬20萬元，更利用昔日真女兒的語音紀錄加強說服力。這名家長險些上當，幸轉賬時獲熱心銀行職員提醒，及時制止損失。

騙徒逐步佈局：刪紀錄、仿頭像、真語音 

警方今日在社交平台「守網者」表示，受害人近日接到自稱是其女兒的WhatsApp訊息，聲稱急需20萬元周轉。事主到銀行辦理轉賬時，經職員提醒致電女兒本人核實，才驚覺自己WhatsApp 被人騎劫。幸好銀行協助停止轉賬，受害人未有金錢損失。警方經調查後，發現今次的騎劫WhatsApp騙徒手法，與以往案例有所不同，並非詐騙被騎劫者的聯絡人，目標是被騎劫者：

  • 一：受害人收到假冒WhatsApp發送的釣魚訊息，訛稱受害人須點擊連結驗證帳戶，否則帳戶會被禁用。受害人點擊釣魚短訊超連結後，被轉至假冒WhatsApp頁面，依指示輸入騙徒所提供的「八字代碼」，導致其WhatsApp帳戶被騎劫；
  • 二：騙徒複製受害人女兒早前發送的語音短訊，其後刪除受害人與其女兒所有對話記錄；
  • 三：騙徒盜用受害人女兒的頭像及暱稱，在受害人WhatsApp新增假冒的「女兒」聯絡後，假女兒向受害人要求轉賬。

一周逾40宗騎劫WhatsApp騙案 涉逾$500萬

警方提醒市民，過去一星期共接獲逾40宗騎劫WhatsApp騙案，涉款逾500萬元。警方呼籲市民，應該定期登出WhatsApp的「已連結裝置」；不應輸入不明來歷「代碼」；可啟用雙重認證功能加強保安；不要盡信搜尋器的結果，建議將常用網頁加入書籤。+

另外，市民亦應避免連接公共WiFi或在公共電腦上登入網上帳號；切勿隨便透露密碼、驗證碼、掃描二維碼及輸入不明來歷的代碼；如親友經WhatsApp借貸，應致電對方核實；匯款前，使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險。
 

