中九龍繞道．車Cam｜的士隧道前調頭逆線 懶理對頭車「大地任我行」
更新時間：17:08 2025-12-22 HKT
發佈時間：17:08 2025-12-22 HKT
發佈時間：17:08 2025-12-22 HKT
中九龍繞道通車後，今日（12月22日）是首個工作日，然而有市民拍攝到一部的士在隧道前調頭後，竟無視對頭車公然逆線行駛，險象環生，引起不少網民批評，諷其是「大地任我行」。
現場為中九龍繞道往油麻地方向近啟德主場館隧道入口位置，車Cam片段所見，事發於今日早上11時許，一部的士由承啟道或啟祥道入口，經啟德交匯處落橋，準備駛入隧道之際，竟突然收慢，調頭往承昌道入口方向逆線行駛。尾隨車輛見狀大驚，隨即煞車保持距離。
另外有人同一時間於承豐道天橋亦目睹事件，可見的士調頭後貼路肩逆行，期間死火燈長閃惟未見減速，幸途經的重型車輛及時避開。最終的士離開鏡頭範圍，未知後續。
片段流傳後引起網民熱議，諷的士司機是「大地任我行」、「逆線行中九新路第一架」、「能人所不能」、「行得好自然」；亦有人直言「直頭係瘋狂駕駛啦」、「呢啲一定要捉到佢、釘佢牌」。
相關報道：中九龍繞道︱首個工作日司機未熟路 往啟德疑遭路牌誤導 避上觀塘繞道急切雙白線
最Hit
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產 開班當導師重新出發 首開腔談困境：於谷底徘徊
2025-12-21 16:00 HKT
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
2025-12-21 14:22 HKT