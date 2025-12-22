旺角東站更衣室裝修噴漿 4工人吸入過量一氧化碳暈倒送院

港鐵旺角東站發生工業意外。今日（22日）下午2時41分，6名外判的裝修工人在站內一更衣室進行裝修工程，並利用電油發電機送行噴漿，期間他們懷疑吸入過量一氧化碳，其中4人相繼暈倒。救援人員接報到場救援，率先將2人送往廣華醫院，他們經送院後回復清醒。其後另外2名工人亦由救護車送院治理，他們亦回復清醒。

現場消息稱，涉事更衣室空間有限，加上進行裝修期間停用抽氣扇，當時發電機釋出大量一氧化碳，疑因通風不足導致工人吸入過量一氧化碳。警方正調查事件。