冬至斷水│上水天平邨居民落樓撲水 水務署：爭取凌晨完成維修恢復供水

做冬才無水，怎麼辦？上水新運路近掃管埔路單車徑一條直徑400毫米的食水管爆水管，在維修水管期間，天平邨部分樓宇、天平商場與安盛苑的食水供應受阻，水務署派出水車及設置臨時水箱供市民取水，爭取凌晨恢復供水，傍晚到來取水市民漸多，有人大感掃興：「買咗嘢煲湯，冇水煲鬼！」水務署於晚上9時許表示，天平邨天朗樓、天美樓、天明樓、天喜樓、安盛苑(共約3700戶)及天平商場食水供應仍受影響，已增派水車及水缸為受影響居民及商戶提供臨時食水，該署工程團隊正全力進行水管維修，並爭取於周一（22日）凌晨完成維修及恢復食水供應。

天平邨居民過着不一樣的冬至，有居民表示，今（21日）凌晨6時許，鹹淡水均暫停供應，要到超級市場買樽裝水，再到樓下輪水，慶幸暫時不致太大影響，仍可煮到冬至飯。

居民王太表示，本來今晚打算煲湯，「依家冇水煲鬼」，因家中沒有水桶，只能攜着水煲輪水，僅作沖廁和洗手，用完後再落來取水，甚覺不便。另一居民蔡先生指出，幸提早做冬，但今晚可能未能洗澡，慶幸天氣不熱，不致太大問題。

新一屆北區區議員姚銘表示，最新消息是凌晨才全面恢復供水，居民聞訊後紛紛來取水，儲備更多食水在家，他也提供約500個水袋給居民方便載水。

水務署：約3700戶食水供應仍受影響

水務署表示，上水掃管埔路單車徑的水管滲漏事故，本署工程人員於今日(21日)早上立即派員關上水掣，期間上水天平邨、安盛苑、天平商場、粉嶺聯和墟及翠麗花園一帶的食水供應一度受影響。為減低對市民的影響，本署工程人員隨後一直進行供水調度，以收窄受影響範圍。在完成供水調度後，粉嶺聯和墟及翠麗花園一帶，以及天平邨天賀樓、天祥樓及天怡樓的食水供應於今日下午已回復正常。為配合緊急水管維修工程，現時天平邨天朗樓、天美樓、天明樓、天喜樓、安盛苑(共約3700戶)及天平商場食水供應仍受影響。本署已增派水車及水缸為受影響居民及商戶提供臨時食水。

本署工程團隊正全力進行水管維修，並爭取於凌晨完成維修及恢復食水供應。本署團隊會繼續與北區民政事務處、當區區議員及屋苑管理處緊密聯絡，了解受影響居民的需要並提供適切的協助。我們就事件為市民帶來的不便深表歉意。