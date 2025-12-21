馬鞍山男子玩滑翔傘墜落樹上 直升機救起送院

馬鞍山發生玩滑翔傘的意外。今日（21日）早上11時27分，有行山人士在麥理浩徑第四段遠足期間，目睹有人在大金鐘山玩滑翔傘時，墜落至一棵大樹後失去蹤影，於是報警求助。

救援人員接報後趕往現場拯援，政府飛行服務隊亦派出直升機協助，其後救起涉事的49歲姓葉男子，將他送往灣仔律敦治醫院治理。意外原因有待調查。

本月9日石澳龍脊滑翔傘外：

今次已是月內第二宗玩滑翔傘意外。本月9日下午2時20分，一名擁有4年滑翔傘經驗的68歲姓朱退休男子，在石澳龍脊獨自玩滑翔傘時，被強風捲起升至離地25米高位置，之後再失控墮地，跌落打爛埕頂山的山頂處。事主昏迷由直升機急送往東區醫院，惜經搶救後不治。死因有待驗屍後確認。