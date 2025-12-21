上水新運路爆地下淡水管 多個屋苑停水 網民：冬至先冇水

今日（21日）早上近7時，上水新運路近掃管埔路單車徑行人路有地下食水供水管爆裂，大量黃泥水淹浸附近馬路，水深一度達10多厘米。警員接報到場處理，並通知水務署派員到場關上水掣，進行搶修。

受事件影響，據悉上水及粉嶺聯和墟一帶食水供應受阻；包括天平邨、石湖新村、美景新邨、榮福中心和聯和墟街市等，一度停水及出現弱水情況，部分店舖無法如常營業。有網民大呻：「冬至先冇水！」水務署事後已派出水車，並於天平邨設置臨時水箱，供居民取水應急。署方亦透過調度方式，至早上約10時恢復聯和墟一帶的食水供應。

水務署在facebook「滴惜仔」表示，該署接獲報告指上水新運路近掃管埔路單車徑有供水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑400毫米的食水供水管。在供水調度後，聯和墟及翠麗花園一帶會出現水弱的情況。因應水管維修工程，在維修期間，安盛苑、天朗樓、天美樓、天喜樓及天平商場的食水供應會受影響。署方正為受影響用戶提供臨時食水。

受事故影響，掃管埔路一段單車徑須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程，新運路的行車交通不受影響。水務署又稱，該署工程團隊正全力進行水管維修，並會盡快恢復食水供應及重開受影響的單車徑。該署團隊會繼續與北區民政事務處、當區區議員及屋苑管理處緊密聯絡，了解受影響居民的需要並提供適切的協助。署方亦就事件為市民帶來的不便表示歉意。