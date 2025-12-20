車Cam｜打鼓嶺瘋狂凌志無視夾擊 同黨被抛落車淪棄子 警最終截獲拘3男

打鼓嶺發生警車與私家車追逐的驚險場面。今日（12月20日）上午，一輛白色凌志私家車涉嫌撞車後不顧而去，警方接報追截至文錦渡路近缸瓦甫路時，該車無視3部閃燈警車夾擊，竟在路口猛轉180度調頭逃逸，副駕駛乘客更被拋出車外，險遭車輛輾過，私家車最終在坪輋路撞閘被困落網。案中，警方先後拘捕司機及兩名乘客，並搜出懷疑毒品及吸毒工具。

最終，車輛在坪輋路雲泉仙館附近一士多啤梨農場外被截獲。FB：Kit Ying Tse@車Cam L（香港群組）

網上帖文所示，當時文錦渡路近缸瓦甫路一貨倉外燈位，白色凌志私家車往上水方向行駛，無視3部警車閃燈夾擊。突然，凌志在路口180度調頭，副駕駛位置一名乘客更被抛出車外，險些被輾過。然而私家車未有停下，從警車空隙中穿插而過逃脫，跌落地的乘客淪為棄子，大批警員則上前將其按地制服。最終，車輛在坪輋路雲泉仙館附近一士多啤梨農場外被截獲。

據了解，事發於今日早上9時32分一名市民報案，表示在上水新祥街咪錶泊車期間，車輛被一部私家車撞到，對方沿新康街方向不顧而去。警方接報後在上水區內發現涉案私家車，然而私家車沒有理會警員會，繼續沿文錦渡方向逃去。

涉案車輛逃到文錦渡路近缸瓦甫路時，撞到一架中型貨車後繼續逃竄。其後在車Cam片段發生位置，36歲姓曾前座男乘客被抛落車，警員上前拘捕，並繼續追捕私家車。最終，私家車在坪輋路雲泉仙館附近意外撞閘動彈不得，警員隨即上前，制服42歲姓彭男司機和43歲姓張後座男乘客。事件中沒有任何人受傷。

經調查，警方在司機身上搜出懷疑毒品，並發現他是停牌駕駛，但通過酒精及藥物測試，涉嫌「狂亂駕駛」、「停牌期間駕駛」及「藏有危險藥物」罪被捕。至於後座乘客，警方在其身上搜出懷疑吸毒工具，遂以「藏有工具可作吸食 / 注射危險藥物」將其拘捕。至於較早時被抛落車的前座乘客，則涉嫌以「未能出示身份證明文件」被捕。邊界警區重案組正跟進案件。