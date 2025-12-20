新蒲崗樽頸過路處｜房署要求承建商擴闊至6米 料明年首季大致完工

新蒲崗彩虹道與大有街交界行人過路處的道路工程，在安全島形成「樽頸」，令收工時段人流擠擁，引發安全憂慮。相關工程由房屋署開展，房署回覆查詢時表示，提到工程前過路處闊度其實與目前相若，因應目前情況，已要求承建商將臨時過路處由5米闊盡量擴至約6米闊。署方又提到，該過路處工程預料明年第一季可大致完成，屆時過路處將會擴至8米闊。

房署繁忙時段實地觀察後 指情況已有改善

房屋署表示，項目承建商現正在彩虹道及大有街實施臨時交通安排，該處的臨時行人過路處闊度為約5米，與工程展開前的闊度（4.5米）相若。因應實際交通情況，房屋署在12月18日已要求項目承建商將臨時行人過路處盡量擴闊至約6米，以疏導行人過路時的擠擁情況。

相關報道：新蒲崗樽頸過路處｜當局檢視交通燈時間 督促承辦商調整

據房屋署職員於12月18日傍晚繁忙時段實地觀察，行人橫過彩虹道的情況已得到改善。同時，項目承建商亦會再詳細檢視整體臨時交通安排，在不影響車輛通行的情況下，盡量延長行人過路交通燈的時間，減少行人積聚。房屋署會聯同運輸署和警務處繼續密切監察情況，在行人過路安全暢順和不影響車輛通行之間取得最好的平衡。

房署：過路處完工後將由4.5米闊擴至8米闊

至於相關工程詳情及進度方面，房屋署表示，為配合鑽石山綜合發展區及新蒲崗的未來發展，署方正於彩虹道開展一系列道路改善工程，當中包括擴闊彩虹道及大有街交界路口。為保持該路口容車量，工程會分為四個階段進行，涉及路面改道和公共運輸設施的臨時搬遷等，加上不少地底設施及管道亦要改道。

房屋署經過與運輸署和路政署的緊密協調後，議定了現時的詳細工程計劃，正如署方在今年1月14日向黃大仙區議會的匯報，按現時進度，該路口擴闊工程將於2026年第一季可大致完成。

房屋署續指，擴闊工程完成後，彩虹道右轉入大有街的行車線將由一線增至兩線，大大增加了行車流量，而彩虹道的行人過路處亦會由原有的約4.5米闊擴至8米闊，以增加行人過路處的行人流量。為減少對附近交通的影響，整項彩虹道道路改善工程計劃亦會分階段進行，預計於2027年第一季內完工。

相關報道：有片｜新蒲崗放工人潮逼爆路口 安全島遭水馬「縮窄」 行人迫出馬路險被撞