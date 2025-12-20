宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪長眠浩園 未婚妻Kiki：下一世我哋個婚禮就交比你搞啦

大埔宏福苑五級大火釀成至少161人死亡，當中英勇殉職的消防隊目（追授）何偉豪，昨（12月19日）已以最高榮譽舉殯，遺體長眠浩園。未婚妻Kiki在喪禮中告別摯愛，哭成淚人，場面心酸。Kiki今日（12月20日）在社交平台發帖，向陰陽相隔的愛人寄上不捨之意，冀來世再續未了緣，「下一世我哋個婚禮就交比你搞啦」。

未婚妻Kiki為何偉豪戴上戒指 冀來生再續前緣

Kik表示：「今世你個畢業禮我幫你完成咗啦，你滿意嗎？下一世我哋個婚禮就交比你搞啦。戒指我幫你戴咗，你記得記得記得要搵返我，然後，平平淡淡拖住我一齊變老就夠。等我。」

Kiki以《遠在眼前》歌詞寄意 原唱馮允謙留言安慰

Kiki又以歌曲《遠在眼前》的歌詞寄意：「有天美夢會成真，即使要等來生；我願意等，為重聚一吻；都可跟你，同偕白髮；笑與淚同甘，願廝守終生；讓愛把我共你之間牽引；相隔越遠靈魂越近，終會遇上的足印。」

不少市民留言，希望Kiki能堅持下去，表示「好好照顧自己，一定會重聚」、「有戒指相認，下一世佢一定會揾返揾到妳」、「今生你為何sir戴上戒指，來生佢一定會為你披上婚紗」。而《遠在眼前》的原唱歌手馮允謙也留上「心心」和「擁抱」符號安慰Kiki。

何偉豪生於1987年，2016年加入消防處任職消防員。消防處形容，何偉豪表現優秀，在消防處服務9年間，工作勤奮，待人有禮，克盡職守，樂於指導年資較淺的同事，深受同袍愛戴。他多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹、勤快高效和機敏善斷的優點。

2025年11月26日，何偉豪奉召前往大埔宏福苑執行滅火救援行動，其間身受重傷，不幸殉職，終年37歲，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。

何偉豪離世，消防處損折英才，香港社會痛失棟樑。消防處強調：「何偉豪奮勇無畏、捨己為人的專業精神足為典範，將永誌香港市民心中。」為表揚其向火逆行的無私奉獻精神，消防處已向何偉豪追授消防隊目榮譽職銜。