招募新措施 周一鳴相信豁免部分筆試令報考人數增加 「立竿見影」

香港警察學院今（20日）舉行結業會操，共有34名督察及187名警員結業，正式加入警隊。警務處處長周一鳴指今年整體投考人數均有上升，由於招攬新措施是文憑試中英文取得四級或以上，就可減省部分考試。他承認效果的確立竿見影，不排除有更多人因考少兩個試而令投考人數增加。

周一鳴指，原本這批學員已於今年11月完成培訓，但由於發生大埔宏福苑事件，故將畢業典禮延期至今日舉行。學員離開學院三個星期後外出正式當值，並於12月18日、19日返回學院再接受步操訓練。

他相信在過去數星期至一個月，學員經歷過例如全運會、宏福苑事件、立法會的換屆選舉等。他們會發現，作為一名警務人員、作為提供緊急服務的紀律部隊一分子，其工作意義重大。他非常有信心，他們在未來的日子，會以忠誠勇毅、心繫社會的模式，服務社會。

本財政年度在2025年4月至11月30日期間，警隊的整體投考人數有所上升。督察級別共有4,350人報考，而警員則有5,731人投考。若以數字計算，與去年同期比較，督察級投考人數上升了9.5%，警員則上升了13.7%，整體而言仍穩步上揚。

在審視投考過程中，其實希望有更多有志於服務社會的人士參與。此外，過去警隊已舉辦了兩年的「學警預備課程」。這是一個應用文憑課程，與三間院校合辦，包括港專、科專和明愛，實際上已舉辦了兩期，過去兩期的反應都非常好。因此，第三期即2026/27學年，已於12月1日開始正式報名。有志投身警隊，現在可以向有關院校查詢。

由於早前調整督察招募的要求，文憑試中英文四級或以上，就不用再考中英文試，周一鳴指，7月1日開始實施有關措施後，這方面的確立竿見影，有更多人因為考少兩個試而投考，不排除與投考人數上升有關係。

資料顯示，警務處於7月1日推出新措施——「見習督察DSE 4+快線」，持有DSE中國語文科和英國語文科第4級或以上成績，或具同等學歷的投考人，可獲豁免應考的語文筆試試卷會增至4份。