宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加

突發
更新時間：11:19 2025-12-20 HKT
發佈時間：11:19 2025-12-20 HKT

大埔宏福苑五級大火，釀成逾百人死亡慘劇。警務處處長周一鳴今（20日）早上表示，在之前發現的160具遺骸中，其中一具發現一對夫婦的DNA，最新增加至161人死亡。DNA化驗過程仍進行中，不排除死亡人數會增加。

周一鳴今早出席警察學院結業會操後接受傳媒訪問時表示，上周五宏福苑開始拆棚架及圍網，現時在七座受影響的樓宇中，先從其中四座開始，因為需解決安全問題，不能七座同時進行。其中四座會以試行模式進行測試，因為需將相關物件檢取作證物。因此，暫時未能具體預計整個過程何時完成。

至於DNA科學鑑證過程仍持續，過往傷亡查詢中心有六個失蹤個案，早前已全部確認，其中五人已確認在火災中喪生，另一人則早在2023年即火災前已去世。因此所有傷亡查詢中心報案的個案已全部解決。查詢中心的24小時熱線1878999，因應實際情況，將於明日（21日）改為早上7時至晚上11時投入服務。

對於被問及災難遇害者辨認組（DVIU）首次處理大型火災，有否同袍出現心理創傷？周一鳴承認大型的災後應變其實罕有，所以警隊每日均安排心理服務課的臨床心理學家，於現場與人員對話。而他自己和管理層，亦有到場向不同同事了解需要。

他指大部分同事對於自己的工作十分清晰，知道災難遇害者辨認的工作是一個有意義的工作，因為可令不幸去世的人士，與家人有一個解決，起碼知道他的情況如何。周一鳴指現時暫未有同事需接受心理輔導，不過仍會密切注視有關情況。

相關報道：大埔宏福苑五級火｜宏志閣住戶周三周四獲許回家取重要物件 只限一次逗留最多90分鐘

相關報道：香港各界扶貧促進會聯同星島新聞集團慈善基金募捐 籌集善款支援災民 協助重建家園

相關報道：大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！

目前，就宏福苑奪命火慘劇，警方已拘捕21名工程相關人士。其中15人涉嫌誤殺被捕，包括大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司、二判外牆工程公司；另有6名被捕人為消防裝置承辦商相關人士，涉嫌向消防處作出虛假陳述。

