墨西哥抵港食物糖果藏冰毒 海關監控遞送拘兩女 檢逾千萬元各類毒品

香港海關12月12日透過風險評估，於機場查驗兩件從墨西哥到港，並報稱載有食物及糖果的空運貨物。經檢查後，海關人員於5枝石材保護劑塑膠樽內，發現共約20公斤懷疑液態冰毒。至昨日（12月18日）關員透過監控遞送，分別在元朗及尖沙咀拘捕兩名涉案女子（28及45歲），並在涉案女子尖沙咀處所內，搜出10粒懷疑大麻油煙彈、約4克懷疑大麻花、約3克懷疑可卡因以及約270克懷疑霹靂可卡因。涉案毒品總值逾1090萬元。

案件仍在調查。海關強調會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取包裹或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。海關提醒市民，切勿心存僥倖，鋌而走險。販運危險藥物屬嚴重刑事罪行，一經定罪，將對他們的前途造成嚴重影響。