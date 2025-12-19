伊利沙伯醫院走犯│據悉警方經搜捕後 於元朗拘捕35歲疑犯

一名涉嫌搶劫及盜竊三宗罪的35歳男疑犯，今日（12月19日）早上被押解到伊利沙伯醫院照X光期間逃脫。消息指警方經搜捕後，下午時分於元朗成功拘捕逃脫疑犯。

據了解，涉案男子與早前全港多區10宗劫案竊案有關，涉案財物總值逾5萬元，12月17日在荃灣落網。疑犯今早在在警員押解下，到伊利沙伯醫院接受治療，照完X光後趁機逃脫。據悉兩名負責押解的男警隸屬黃大仙警區軍裝巡邏小隊，年資約20年。

