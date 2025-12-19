Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜沙田消防局外逾百市民夾道送別 「祝佢一路好走」

突發
更新時間：12:57 2025-12-19 HKT
發佈時間：12:57 2025-12-19 HKT

大埔宏福苑奪命五級火，消防隊目（追授）何偉豪英勇殉職，消防處今（19日）在紅磡世界殯儀館舉行最高榮譽喪禮，大殮儀式過後，靈車途經宏福苑火場，其後前往他駐守的的沙田消防局，讓市民向救火英雄作最後道別。

今早約11時許，沙田消防局對開，已有約100名市民夾道送別何偉豪，當靈車駛入消防局，同袍敲響鐘聲，三短一長，象徵正式落更，在悠悠哀樂下，逾百名市民目送靈車徐徐離去。其間有市民向殉職英雄大喊「一路好走」。

市民陳女士與友人到場獻花及致祭，「同何Sir道別，送佢最後一程，祝佢一路好走。」她坦言對事件非常難過，「佢好英勇，捨己救人」。

而李女士亦在消防局外圍送別何偉豪，「佢嘅英勇行為，送佢最後一程，祝佢安息，佢家人能節哀順變。」

