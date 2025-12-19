Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

東九龍跨部門反黑工 拘17男女包括內地及印尼人 年齡最大88歲

突發
更新時間：00:45 2025-12-19 HKT
發佈時間：00:45 2025-12-19 HKT

東九龍總區機動部隊、衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區人員聯同入境事務處人員周四（18日）展開代號「冠軍」（CHAMPION）及「權能者」（POWERPLAYER）的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍區內多個罪案黑點，共拘捕十七人。

行動中，人員拘捕十七人，包括十一名內地男子、三名內地女子（持雙程證入境）、一名本地女子及兩名外籍女子（同為印尼籍，一人持護照、一人持行街紙），年齡介乎22至88歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆他人違反逗留條件」及「逾期居留」等罪名。

東九龍跨部門反黑工 17男女被捕 年齡最大88歲。警方圖片
所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後交由相關部門跟進。

根據香港法例第115章《入境條例》第38AA條，任何非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人士、逾期逗留或被拒絕入境人士，均不得在香港從事任何有薪或無薪的僱傭工作，亦不得開辦或參與任何業務。違例者一經定罪，最高可被判罰款五萬港元及監禁三年。此外，任何僱主如僱用不可合法受僱的人士，而該人士屬非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人士、逾期逗留或被拒絕入境人士，最高可被判罰款五十萬港元及監禁十年。

警方會繼續與相關部門保持緊密合作，採取果斷執法行動，嚴厲打擊非法勞工活動，並呼籲僱主切勿以身試法。

