九龍城區供電一度故障 商場學校烏燈黑火 5000住戶受影響

突發
更新時間：00:31 2025-12-19 HKT
發佈時間：00:31 2025-12-19 HKT

九龍城區一帶周四（18日）下午驚傳大規模停電，受影響範圍包括住宅、多個大型商場及校園。中電證實，區內一組一萬一千伏特供電系統發生故障，導致約5000名客戶受影響，期間更有大廈電錶房冒煙及校園困𨋢意外。

事發於周四下午約4時13分。中電發言人回覆查詢時表示，位於九龍城區的一萬一千伏特供電系統出現故障，電力供應瞬間中斷。受影響的5000名客戶中，約4000名客戶已於4分鐘內透過遙距復電恢復供電，餘下客戶則於下午約5時全部復電。中電正調查事故確切成因。

停電期間，九龍城區多處陷入混亂。下午5時許，樂富邨樂東樓據悉有電錶房一度冒煙，導致大廈短暫停電。位於聯合道的香港兆基創意書院亦在社交平台表示，迎來「開校以來第一次大停電」，有教師需摸黑授課，學生則在圖書館開手機電筒尋書，甚至有人苦中作樂大唱生日歌。學校茶水間的雪櫃門貼上告示，提醒復電前切勿打開。

此外，九龍城廣場及附近商場亦曾一片漆黑，有商戶證實停電維持約10分鐘。香港浸會大學善衡校園亦受波及，網上流傳片段顯示，有教職員及學生在乘搭升降機期間突然遇上停電困於內，消防員隨即接報到場協助救援。

交通方面，警方於下午時分接報指，界限街與東寶庭道交界的交通燈失靈，需派員到場疏導交通。

中電表示，事故發生後已迅速派員到場檢查及搶修，並透過客戶經理及社區支援隊與受影響客戶緊密聯繫，提供適切支援。

