海關破跨國私煙「飛機豬」集團 3個月內拘61人 檢逾5600萬元吸煙產品

香港海關於9月至12月執法，打擊航空旅客走私香煙及搗破相關私煙貯存倉庫，成功瓦解一個利用航空旅客（俗稱「飛機豬」）走私香煙的跨國犯罪集團，檢獲共約1164萬支私煙，及約140萬件另類吸煙產品，共約值5650萬元，私煙應課稅值約3850萬元，拘捕61名涉案人士。

行動期間，海關於機場破獲38宗旅客走私香煙案件，檢獲共約144萬支私煙，拘捕43名由東亞和東南亞地區抵港的入境旅客（21歲至61歲）。

海關在一間酒店房間內檢獲的部分私煙。

海關其後經情報分析及深入調查，發現私煙集團利用酒店房間作為集散點，經整理及裝箱後將私煙運送至工業大廈或商業大廈的倉庫暫存，再供應予各區或運送至物流場以轉口至外地。海關遂於各區一連串打擊，搗破多個集散點和倉庫，包括荃灣、汀九和屯門的3個酒店房間；葵涌、粉嶺、屯門和鴨脷洲的5個工業大廈單位；荃灣的1個商業大廈單位以及1個青衣物流場，檢獲共約1020萬支私煙及140萬件另類吸煙產品，拘捕18名男子（22至52歲）。

海關在一個物流場內檢獲的部分私煙。海關圖片

57名被捕人士因處理或管有未完稅香煙、未有向海關人員作出申報或進口另類吸煙產品，違反《應課稅品條例》或《進出口條例》，已被落案起訴，其中35人已在裁判法院被定罪及判處監禁四星期至九個月。海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。

海關相信是次行動有效從源頭打擊及堵截本地的私煙供應鍵。此外，部分檢獲私煙的品牌在香港並不常見，不排除犯罪集團計劃將該些私煙轉運到其他煙草稅較高的地區圖利。海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，嚴厲打擊私煙活動。