男子涉10宗跨區劫竊案 假借送貨劫街市檔員 警查天眼拘35歲賊

更新時間：17:41 2025-12-18 HKT
發佈時間：17:41 2025-12-18 HKT

警方近日接報，揭發一名本地男子涉嫌以「身體不適」為由，誘使街市檔員送貨至工廠大廈搶劫，事後乘的士逃逸。警方分析「銳眼」計劃大量閉路電視片段鎖定疑犯，他與近期其他地區另外9宗劫案竊案有關，涉案財物總值逾5萬元。警方昨日（12月17日）在荃灣拘捕涉案35歲男子，起回部分贓物及犯案衣物。隨著年近歲晚，警方呼籲市民外出時保持警惕，避免攜帶大量貴重財物，慎防罪案。

警方黃大仙警區重案組督察鄭勵臻表示，12月16日下午接獲一名本地市民報案，指較早前在區內街市店舖工作時，一名本地男子到店購物，其後聲稱身體不適，要求店主協助將貨物送至新蒲崗一工廠大廈單位。當受害人與疑犯抵達大廈時，疑犯突然從後搶去受害人背囊。受害人嘗試掙扎，但疑犯拾起一塊長約2.5米長的電箱蓋指嚇，並要求受害人交出背囊。

受害人在受驚情況下，被疑犯搶去背囊，損失約現金8000元、銀行卡及其他身份證明文件。疑犯得手後，隨即經後樓梯前往附近路面，搭乘的士逃離現場。案件導致受害人左肩及左膝受傷，送院治理後已出院。

黃大仙警區刑事部翻查政府「銳眼」計劃在內的大量閉路電視紀錄，成功鎖定一名本地男子，相信他亦與較早前多宗案件有關，包括於11月底及12月元朗及深水埗的2宗劫案、12月於天水圍、長沙灣、油麻地及旺角的6宗竊案，以及11月底天水圍1宗「不付款而離去」案。涉案財物包括多名受害人的手袋、銀包、現金、信用卡及電話等個人物品，總值逾港幣5.1萬元。

警方於昨日（12月17日）在疑犯的荃灣住所，以3項「搶劫」罪、6項「盜竊」罪及1項「不付款而離去」罪，將該名涉案35歲本地男子拘捕，並檢獲疑犯犯案時衣物，同時起回部分受害人失物。該名疑犯正被扣查，稍後將被落案起訴相關罪名。

警方稱，疑犯搶劫手法有明顯部署，通常選擇在清晨或深夜時分，於較僻靜的地點，向單獨外出的市民下手，從後搶去其手袋或背囊。至於盜竊手法，疑犯目標明確，多選擇在街市人流高峰期犯案，趁店舖人多聚集時，伸手偷取放置於膠筒或錢箱內現金。當店主發現失竊時，疑犯已混入人群逃去無蹤。

警方提醒，年近歲晚，市民應提高警惕。單獨外出時，應盡量避免攜帶大量貴重財物及現金，切記「財不可露眼」。於人煙稀少的時段單獨出行時，更應時刻留意身邊是否有可疑人士。如發現任何可疑情況，請立即致電999報警。

