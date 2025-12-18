Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

國泰客機馬尼拉機場疑誤闖滑行道 另一客機及時復飛避禍 國泰：正全面調查

更新時間：18:19 2025-12-18 HKT
發佈時間：05:10 2025-12-18 HKT

國泰航空架客機，昨日（17日）在菲律賓馬尼拉國際機場準備返港期間，疑誤闖不正確的滑行道。當時有另一班國泰客機準備降落，幸機場空管人員及時發現，著降落的客機復飛、誤闖客機即時停下，未釀成嚴重事故。國泰航空回覆查詢時，表示正就事件開展全面調查。

事件發生在當地17日傍晚6時半，據航班追蹤網站Flightradar24及航空交通管制無線電錄音網站LiveATC的資料顯示，航班編號CX918的國泰客機，事發時準備由馬尼拉阿基諾國際機場（MNL）準備前往香港。當客機駛離客運大樓，沿滑行道滑行至13跑道前的C停止點，機場空管人員指示指令客機橫過13號道，並於06跑道停止點前停下。

此時，一班由香港飛抵馬尼拉的國泰CX903航班，已獲得空管人員的06跑道降落許可。約數十秒後，空管人員指示 CX 903復飛，機師亦即時回應，並進行復飛；空管人員亦拎示CX918原地停止。尾隨CX903的宿霧太平洋航空5J358航機，亦被空管人員要求復飛。當06跑道清空後，CX918航機反方向進入跑道，並在前方一個出口脫離跑道進入滑行道，並調頭後重新進入06跑道，準備起飛前往香港。復飛的CX 903客機，則在復飛15分鐘後安全降落。事件中無人受傷。

國泰航空回覆查詢時表示，CX918航班由一架波音777客機營運，於馬尼拉阿基諾國際機場前往香港。航機在滑行期間，使用了不正確的滑行道。當地空管人員為安全起見，指示兩架抵達客機，執行標準的復飛程序，再重新降落，並批准 CX918 駛入跑道，起飛前往香港。在事件期間，乘客及機組人員的安全未受影響。國泰航空正就事件開展全面調查，並全力配合相關當局的工作。

