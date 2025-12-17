Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天逸邨逸江樓垃圾桶遭縱火 居民憂心 警追查拘28歲男住戶

突發
更新時間：22:03 2025-12-17 HKT
發佈時間：22:03 2025-12-17 HKT

網上近日流傳天水圍天逸邨逸江樓一張通告，指出大廈發生縱火案，有垃圾桶被焚毀，居民大為憂慮。警方經追查後，今日（12月17日）拘捕一名28歲男住戶。

管業處透過通告表示，逸江樓中層近日發生「多宗」縱火，幸被及早發現和撲滅，直指危及居民生命財產，對此高度重視，並已即時報案。該處也已加強大廈不定時巡查及各項保安程序，如有發現可疑人士，會即時報警處理，呼籲住戶如發現可疑人士請即時通知。

網上近日流傳天水圍天逸邨逸江樓一張通告，指出大廈發生縱火案。Threads：azadie_w
警方今日表示，昨日（12月16日）下午3時12分接獲逸江樓保安報案，指上址一樓層垃圾桶起火。消防到場將火救熄，無人受傷，毋須疏散。經初步調查，起火原因有可疑，元朗警區刑事調查隊第四隊跟進後，同日下午約5時30分於大廈一單位，拘捕涉嫌緃火的28歲姓麥本地男子，他正被扣查。

天水圍天逸邨逸江樓。資料圖片
