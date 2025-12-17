Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

烏拉圭駐港總領事首度拜訪海關 加強雙邊合作

突發
更新時間：21:22 2025-12-17 HKT
發佈時間：21:22 2025-12-17 HKT

烏拉圭東岸共和國駐香港總領事Federico LAGE CABEZA於今日（12月17日）禮節性拜訪海關關長陳子達，藉此增進雙方友好關係及加強業務聯繫。這是自烏拉圭東岸共和國於今年五月在香港設立總領事館以來，Federico LAGE CABEZA首次到訪香港海關。

烏拉圭駐港總領事Federico LAGE CABEZA（左）禮節性拜訪海關關長陳子達（右）。海關圖片
烏拉圭駐港總領事Federico LAGE CABEZA（左）禮節性拜訪海關關長陳子達（右）。海關圖片

會面期間，陳子達介紹了香港作為國際商業及貿易樞紐，尤其是在進出口清關及相關服務方面的獨特優勢，以及香港擔當內地與國際之間「超級聯繫人」和「超級增值人」的優越角色。雙方並就促進貿易便利和加強雙邊合作，特別是建立海關合作安排等議題進行討論。

陳子達對Federico LAGE CABEZA出任駐香港總領事深表歡迎。他表示，香港海關會全力支持特區政府與各國駐港總領事館建立緊密合作，以促進經濟和兩地人民的關係，共同謀求發展。

烏拉圭今年五月在香港設立總領事館，總領事Federico LAGE CABEZA今日首次到訪香港海關。
烏拉圭今年五月在香港設立總領事館，總領事Federico LAGE CABEZA今日首次到訪香港海關。
陳子達表示，他表示，香港海關會全力支持特區政府與各國駐港總領事館建立緊密合作。
陳子達表示，他表示，香港海關會全力支持特區政府與各國駐港總領事館建立緊密合作。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
01:51
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
4小時前
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
11小時前
店家未有得到黃小姐同意，就安排男技師為她按摩。iStock示意圖
女客全裸做SPA 按摩店無知會下安排男技師
即時中國
2025-12-16 21:56 HKT
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
6小時前
鯉魚門邨天降鈔票 警檢$8.8萬「大牛」等 部分燒焦列刑毀案
鯉魚門邨天降鈔票 警檢$8.8萬「大牛」等 部分燒焦列刑毀案
突發
3小時前
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
影視圈
8小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
12小時前
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
7小時前