烏拉圭駐港總領事首度拜訪海關 加強雙邊合作

烏拉圭東岸共和國駐香港總領事Federico LAGE CABEZA於今日（12月17日）禮節性拜訪海關關長陳子達，藉此增進雙方友好關係及加強業務聯繫。這是自烏拉圭東岸共和國於今年五月在香港設立總領事館以來，Federico LAGE CABEZA首次到訪香港海關。

烏拉圭駐港總領事Federico LAGE CABEZA（左）禮節性拜訪海關關長陳子達（右）。海關圖片

會面期間，陳子達介紹了香港作為國際商業及貿易樞紐，尤其是在進出口清關及相關服務方面的獨特優勢，以及香港擔當內地與國際之間「超級聯繫人」和「超級增值人」的優越角色。雙方並就促進貿易便利和加強雙邊合作，特別是建立海關合作安排等議題進行討論。

陳子達對Federico LAGE CABEZA出任駐香港總領事深表歡迎。他表示，香港海關會全力支持特區政府與各國駐港總領事館建立緊密合作，以促進經濟和兩地人民的關係，共同謀求發展。

烏拉圭今年五月在香港設立總領事館，總領事Federico LAGE CABEZA今日首次到訪香港海關。

陳子達表示，他表示，香港海關會全力支持特區政府與各國駐港總領事館建立緊密合作。