宏福苑五級火｜法團會議延期 現主席重申舊場容量有限 要居民站立「於心何忍」

突發
更新時間：21:02 2025-12-17 HKT
發佈時間：21:02 2025-12-17 HKT

大埔宏福苑五級大火慘劇後，業主立案法團原定今晚（12月17日）舉行的全體委員會議臨時延期。廉政公署今晨拘捕宏福苑業主立案法團的成員，包括現任法團主席徐滿柑。徐滿柑下午離開廉署總部時解釋，由於居民參與意願遠超預期，原定場地僅能容納二、三百人，如照舊舉辦居民可能要在外站立等候，直言「於心何忍」，故決定另覓更大場地。

徐滿柑表示，法團早前發出通告已經表明，指絕大部分業主及居民希望列席會議，但太和社區中心禮堂僅能容納約二、三百人，實際查詢人數遠超預期。他強調，原定召開的是「管理委員會」會議，旨在讓居民聽取內容及提問，並非所有居民均需出席，但部分媒體誤報為「業主大會」，導致居民誤以為需到場投票，引發大量查詢。

相關報道：宏福苑五級火︱管委會會議突延期 業主質疑法團急割席工程合約 日後難追責

他表示，法團曾考慮以線上直播方式讓居民在住所觀看，但因許多居民仍希望親自到場，法團擔心人數過多導致部分人需在外等候，最終決定延期。徐滿柑稱，法團一直審視居民參與意願，理解居民現時憂慮眾多，但讓居民站立參與會議「於心何忍」，故即使可能受到批評，仍決定延期。法團將尋求政府部門協助，以物色更大場地舉行會議。

大埔宏福苑早前在屋苑大維修期間發生五級大火，導致過百人死亡、逾千戶居民家園盡毀。宏福苑業主立案法團原定今晚（12月17日）在太和社區中心禮堂舉行全體委員會議，但因場地容量有限，法團決定延期舉行會議，並正尋求更大場地。廉政公署今晨拘捕宏福苑業主立案法團的成員，包括現任法團主席徐滿柑。

相關報道：宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席

