香港海關任世界海關組織亞太區副主席 致力青年及智慧海關發展 一連三集特輯全公開
更新時間：19:43 2025-12-17 HKT
發佈時間：19:43 2025-12-17 HKT
發佈時間：19:43 2025-12-17 HKT
香港海關就出任世界海關組織亞太區副主席，近日推出一連三集特輯，介紹相關工作。在今日（12月17日）播出的最後一集特輯中，香港海關強調致力朝智慧海關發展，應用全新區塊鏈技術，便商利貿。另外青年發展亦是香港海關非常重視的一環，希望年輕新一代能為部門，為香港出一份力，貢獻社會。
早前播出的首集特輯中，海關表示一場國際會議從籌備到執行，從佈置場地到安排坐位，所有環節均需一絲不苟。無論是海關人員、青年大使們或表演的小學生們，皆盡力完成負責部分，確保會議順利進行。
第一集特輯：聚焦國際會議籌備點滴
至於次集特輯中，海關強調「誠信」、「法治」和「溫度」，是其非常重視的核心價值。海關冀透過世界海關組織亞太區副主席一職，以聯通世界，說好香港故事。
第二集特輯：以「誠信、法治、溫度」說好香港故事
香港海關自2024年起，代表中國香港正式獲選出任今屆（2024至2026年度）世界海關組織亞太區副主席，主責推動地區發展議程、協調地區事務、引領成員應對各種挑戰，並統籌地區策略計劃的制定和實施。
最Hit
女客全裸做SPA 按摩店無知會下安排男技師
23小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S 屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
2025-12-16 18:29 HKT