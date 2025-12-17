Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港海關任世界海關組織亞太區副主席 致力青年及智慧海關發展 一連三集特輯全公開

突發
更新時間：19:43 2025-12-17 HKT
發佈時間：19:43 2025-12-17 HKT

香港海關就出任世界海關組織亞太區副主席，近日推出一連三集特輯，介紹相關工作。在今日（12月17日）播出的最後一集特輯中，香港海關強調致力朝智慧海關發展，應用全新區塊鏈技術，便商利貿。另外青年發展亦是香港海關非常重視的一環，希望年輕新一代能為部門，為香港出一份力，貢獻社會。

早前播出的首集特輯中，海關表示一場國際會議從籌備到執行，從佈置場地到安排坐位，所有環節均需一絲不苟。無論是海關人員、青年大使們或表演的小學生們，皆盡力完成負責部分，確保會議順利進行。

第一集特輯：聚焦國際會議籌備點滴

第一集特輯聚焦國際會議籌備點滴。
第一集特輯聚焦國際會議籌備點滴。

至於次集特輯中，海關強調「誠信」、「法治」和「溫度」，是其非常重視的核心價值。海關冀透過世界海關組織亞太區副主席一職，以聯通世界，說好香港故事。

第二集特輯：以「誠信、法治、溫度」說好香港故事

第二集特輯講述香港海關以「誠信、法治、溫度」說好香港故事
第二集特輯講述香港海關以「誠信、法治、溫度」說好香港故事

香港海關自2024年起，代表中國香港正式獲選出任今屆（2024至2026年度）世界海關組織亞太區副主席，主責推動地區發展議程、協調地區事務、引領成員應對各種挑戰，並統籌地區策略計劃的制定和實施。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
01:51
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
2小時前
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
10小時前
店家未有得到黃小姐同意，就安排男技師為她按摩。iStock示意圖
女客全裸做SPA 按摩店無知會下安排男技師
即時中國
23小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
5小時前
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉啟德等5屋苑 定於市值七折 綠置居有1467新單位
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉啟德等5屋苑 定於市值七折 綠置居有1467新單位
社會
6小時前
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
11小時前
鯉魚門邨天降鈔票 警檢$8.8萬「大牛」等 部分燒焦列刑毀案
鯉魚門邨天降鈔票 警檢$8.8萬「大牛」等 部分燒焦列刑毀案
突發
1小時前
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
影視圈
6小時前