屯門景峰花園火警｜居民狠批火警鐘失效 未有長響「短過紅綠燈」 消防要求法團限期內維修

突發
更新時間：17:40 2025-12-22 HKT
發佈時間：17:40 2025-12-22 HKT

大埔宏福苑11月26日的五級大火，釀成逾百人死亡慘劇，事後輿論紛紛關注各區屋苑火警鐘是否能有效運作。而上周三（12月17日）凌晨，屯門景峰花園第4座於的火警，亦有居民在接受記者訪問及網上分享逃生經歷，反映大廈火警鐘疑似失效，僅響數秒至20秒，未有長響，在鄰居拍門下才驚醒逃生。消防處今日（12月22日）回覆查詢時，稱經檢查後，發現大廈火警警報系統電源供應故障，已要求法團在限期內維修妥當。

居民：如果無鄰居拍門，真係完全唔知要走

有住客當日在社交平台分享逃生一刻，稱火警發生時正在睡覺，完全聽不到火警鐘響聲，最終要靠鄰居拍門呼叫才知悉發生火警。該網民指，開門後已發現走廊充滿濃煙，形容「如果無鄰居拍門，真係完全唔知要走」。事後他從鄰居口中得知火警鐘僅響數秒，直斥是「仲短過紅綠燈」。

另一住客也發帖，同樣表示火警時僅聽到約幾秒鐘的火警鐘聲，其後便再無響聲，一度以為是誤鳴或被困升降機警號。其家人開門查看時，發現走廊及後樓梯已充斥濃煙，隨即與家人及愛貓疏散，直言事件是「嚴重的安全隱患」。

《星島頭條》火警後曾訪問一名高層居民羅先生，亦佐證火警鐘未有長響。他稱當時單位內聞到燶味，其後火警鐘響起，維持約20秒。由於走廊已有煙霧，他與母親分別往天台及地下方向逃生。羅先生又提到，大埔宏福苑大火後，得知自己大廈起火，逃生時亦「快手啲 」。

相關報道：屯門景峰花園低層單位起火 3人受傷送院 女戶主手部二級燒傷

消防：火警警報系統電源供應故障

消防處回覆《星島頭條》查詢時表示，消防處在12月17日凌晨2時29分接報於屯門景峰徑2號景峰花園第4座5樓一個單位發生火警，該處人員到達現場後利用該大廈內的消防栓／喉轆系統成功撲滅火警，期間人員未發現大廈内火警鐘有發出鳴響。

其後，該處人員於同日即到上址測試消防系統，測試結果顯示大廈火警警報系統的電源供應故障，因此未能在火警發生期間持續驅動警鐘鳴響，而該大廈的消防栓／喉轆系統則運作正常。就上述情況，消防處已向該屋苑的業主立案法團發出「消除火警危險通知書」，要求法團在限期內把損壞的設備維修妥當。法團亦已即時安排註冊消防裝置承辦商進行維修。

儘管如此，消防處亦已要求法團在工程期間，為受影響大廈實行24小時定期火警巡察，並在大廈出入口及各層當眼位置等張貼告示，說明相關火警警報系統未恢復正常操作，直至維修工程完成為止。消防處將繼續跟進個案及採取適當行動。

消防處又提到，根據紀錄，該處人員於2024年4月11日曾接獲由法團所聘任的註冊消防裝置承辦商報告，指年度檢查確認景峰花園第4座的消防裝置及設備均符合消防處的規定，唯個別樓層消防栓／喉轆系統的個別部件及一個火警警報系統的按動火警掣需更換，故此作出調查。並於同年4月12日發出信件要求該大廈的業主立案法團跟進有關維修事宜。其後，本處於同年9月27日收到該消防裝置承辦商提交的消防裝置及設備證書，確認所有有關維修事宜已妥善完成。

屯門景峰花園火警周三（12月17日）凌晨2時半左右發生，當時多人報案，指低層一單位起火。消防接報趕至拖喉將火救熄，約100人自行或在救援人員協助下，疏散至安全位置。

初步調查相信，事發單位的一名40歲姓江女住戶早前燃點香薰，其間意外燃點附近雜物。江女雙手及右腿二級燒傷，送屯門醫院救治，另外大廈一名70歲及71歲男居民吸入濃煙不適，均清醒送院治理。另外，消防在起火單位內救出3隻貓，惜只有一隻貓存活。

