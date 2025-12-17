Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火︱廉政公署再拘捕兩人 消息：為宏福苑新舊業主立案法團主席

突發
更新時間：17:46 2025-12-17 HKT
發佈時間：17:18 2025-12-17 HKT

大埔宏福苑驚天大火，奪去160條寶貴性命，約2,000戶家園遭大火摧毀。消息指，廉政公署今晨（17日）採取拘捕行動，拘捕宏福苑業主立案法團的成員，包括新舊主席。

據了解，被捕兩男子分別是現任法團主席徐滿柑及舊主席鄧國權。徐滿柑離開廉署總部時說：「我諗呢啲所有嘢唔講得，唔好意思。」

徐於去年9月上任，曾有居民認為徐作風矛盾，未上任前本來對工程公司有所疑惑，「但接手後又好好合作，好多居民都奇怪點解會批錢批得咁快」。

鄧國權自第一屆法團起已是委員，2012年起連任五屆法團主席，至去年9月6日為止。他是當年負責簽署天價維修合約，他早前接受傳媒查詢時，指當年參與市建局「招標妥」，並在鴻毅推介下，甄選出幾間承建商，由業主揀選。

法團舊主席鄧國權離開廉署總部。曾志恆攝
法團舊主席鄧國權離開廉署總部。曾志恆攝
法團舊主席鄧國權離開廉署總部。曾志恆攝
法團舊主席鄧國權離開廉署總部。曾志恆攝
舊主席鄧國權（中）歷任多屆宏福苑法團主席。fb：宏福苑居民交流群組
舊主席鄧國權（中）歷任多屆宏福苑法團主席。fb：宏福苑居民交流群組

宏福苑火災後，廉署早前已拘捕12名人，包括工程顧問、承建商、棚架工程分判商、中間人在內的相關人士。

宏福苑於1983年落成，一場大火將整個屍苑摧毀。
宏福苑於1983年落成，一場大火將整個屍苑摧毀。

翻查資料，2016年，宏福苑收到香港屋宇署的強制驗樓令，於2019年1月經業主大會揀選「鴻毅建築師有限公司」（下稱鴻毅）為顧問公司檢驗。鴻毅其後亦中標獲聘為宏福苑大維修的工程顧問，負責協助法團招標，包括制定標書，亦需監督工程。

檢驗完成後，2023年7月就工程承辦商展開招標，共有57間工程承辦商回標，同年管委面見14間回標的承辦商。

2024年1月28日，宏福苑的業主立案法團召開了業主大會，最終通過3.3億元維修工程方案，揀選「宏業建築工程有限公司」（下稱宏業）為大維修工程承建商。

2024年7月16日，宏福苑展開了高達3.3億的修維工程，開始搭建棚架。

上月26日，宏福苑發生五級火災，造成至少160人死亡（包括1名殉職消防員）、79人受傷及6人失蹤。宏福苑大火是繼2008年旺角嘉禾大廈大火以來第二宗五級火警，亦是自1948年石塘咀永安公司倉庫大火以來香港最多人傷亡的火災以及香港史上死亡人數第三多的火災。

 

