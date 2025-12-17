騙徒扮中電高層 誘投資「國家環保項目」 警籲提防

繼今年五月有騙徒假扮「港燈職員」設投資騙局後，警方今日（12月17日）再提醒市民，最近有騙徒假冒「中電高層」，透過WhatsApp聯絡市民，出示偽造職員證，誘導投資假冒「國家電網有限公司」所謂的「環保廢料」項目，其實是投資騙案。

截圖所見，騙徒自稱是「中電能源回收部總監」，偽造職員證上更是繁簡字混雜。中電強調，員工絕對不會透過社交媒體或微信推銷任何投資項目，亦不會向客戶索取個人資料或金錢。如有懷疑，立即致電中電客戶服務熱線26782678核實員工身份。

警方提醒市民，最近有騙徒假冒「中電高層」設投資騙局。警方反詐騙協調中心圖片

警方亦提醒，中電官方網站為「clp.com.hk」，國家電網官方網站為「sgcc.com.cn」，市民切勿相信其他網站域名。

另外，警方呼籲市民如接獲陌生訊息，切勿輕信陌生人身份，應先向有關機構查證；市民應透過已註冊投資機構投資，並可於證監會網頁查閱持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊；如有懷疑，應致電防騙易熱線「18222」查詢。

今年五月亦有騙徒假扮「港燈職員」，以類似手法行騙。警方反詐騙協調中心圖片

今年5月警方曾提醒市民，有騙徒假冒香港電燈有限公司（港燈）職員，以類似手法行騙。騙徒首先通過微信等社交平台接觸市民，誘導他們在偽冒的國家電網有限公司（國家電網）網站註冊帳戶，並將資金轉至指定銀行戶口，用作投資所謂的「環保廢料」項目。

過程中，騙徒會偽造交易平台的盈利記錄，以吸引受害人投入更多資金。然而，當受害人試圖提取資金時，所謂的客戶服務人員會以各種藉口拖延付款，甚至要求支付高額手續費。最終，受害人無法取回任何資金。

