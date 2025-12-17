深水埗餐廳被偷東部箱龜 警拘六旬漢起回失龜

警方於本月14日接獲深水埗大埔道一餐廳負責人報案，指在同日下午約6時，有一名男子從該餐廳盜去一隻飼養作寵物的東部箱龜（Eastern box turtle），其後逃去。案件列作「盜竊」，交由深水埗警區刑事調查隊第3隊跟進。



人員經深入調查及翻查附近及銳眼計劃下的閉路電視片段後，鎖定一名涉案男子，並於昨日（16日）下午在深水埗區以涉嫌「盜竊」拘捕該名68歲姓曾本地男子，亦尋回被盗去的龜隻，龜隻沒有受傷，並已歸還予餐廳負責人。被捕人已被落案起訴一項「盜竊」罪，案件將於明年1月7日上午在西九龍裁判法院提堂。

東部箱龜在香港是較受歡迎的寵物龜。資料圖片

翻查資料，「箱龜」是龜類的一個品種，其得名因為牠受驚時會合起龜甲，變成密封龜殼。東部箱龜屬二級瀕危物種，每隻花紋獨一無二，斑爛美麗，在香港是較受歡迎的寵物龜，身價由數千元至數萬元不等。由於東部箱龜有價有市，故成為賊人偷取或不法分子走私的物種。