珍惜生命｜青衣財困男飛墮酒店平台 當場不治

突發
更新時間：05:21 2025-12-17 HKT
發佈時間：05:21 2025-12-17 HKT

青衣發生墮樓事件。周二（17日）凌晨零時許，警方接獲一名姓莊（32歲）男子的家人報案，指懷疑莊男在青衣路1號企圖自殺。警員及救護員接報到場，發現莊男倒臥在上址一間酒店的平台上，經檢驗後證實他已當場死亡。

據了解，莊男生前在澳門任職廚師，於今年9月回港。警方於案發現場檢獲遺書，經調查後相信事主受欠債問題困擾，從上址一單位墮下，其死因有待驗屍後確定。

 

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

