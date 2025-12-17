珍惜生命｜青衣財困男飛墮酒店平台 當場不治

青衣發生墮樓事件。周二（17日）凌晨零時許，警方接獲一名姓莊（32歲）男子的家人報案，指懷疑莊男在青衣路1號企圖自殺。警員及救護員接報到場，發現莊男倒臥在上址一間酒店的平台上，經檢驗後證實他已當場死亡。

據了解，莊男生前在澳門任職廚師，於今年9月回港。警方於案發現場檢獲遺書，經調查後相信事主受欠債問題困擾，從上址一單位墮下，其死因有待驗屍後確定。

