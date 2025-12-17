屯門景峰花園低層單位起火 3人受傷送院 女戶主手部二級燒傷

屯門發生火警。今日（17日）凌晨2時許，當局接獲多個報案，指景峰花園4座一低層單位發生火警。

救援人員趕至現場，發現一名姓江（40歲）女傷者手及腳部燒傷，她自行由單位逃生，由救護車送往屯門醫院治理；有10多人逃生至天台等待救援及報警求助；逾百人疏散至樓下位置及大廈天台。消防出動一喉及一煙帽隊進行灌救，隨後將火救熄。

消防在單內救出兩隻貓，其中一隻陷入昏迷，由救護員為其進行急救，另一隻則清醒由消防員治理。另外，兩名分別姓陳（71歲）及姓翁（70歲）歲男住客吸入濃煙不適，被送往醫院接受治理。

從現場圖片可見，大廈低層一單位起火，有火舌由單位內冒出，有居民疏散至安全地方。據了解，涉事單位的女戶主獨居上址，事發時在單位燃點香薰期間，意外將香薰打翻，燒著附近雜物引致火警。消防認為現階段並無證據顯示案件涉及刑事成份。

據悉，起火單位位於大廈五樓。據22樓住客羅先生指，事發時在屋內亦聞到燶味，遂通知母親一同逃生。他指，大廈的火警鐘有響起，大約維持20秒。由於走廊已有煙霧，他著母親先逃生至天台，他則往地下方向逃生。當他逃至5樓時，消防員著他盡快往逃到樓下。羅先生指，大埔宏福苑大火後，得知自己大廈發生火警，逃生時亦「快手啲 」。