新紮師兄出班 航天工程碩士回流承父母衣缽 好市民獎得主受啟發決心從警

「新紮師兄」出班。香港警察學院今日舉行新一期結業會操，34名見習督察及187名學警將投入警務工作。3名成績優異的學員日前分享加入警隊因由。當中有見習督察在外國修畢航空航天工程碩士，回港後曾任職金融經紀，最終認為警務工作更適合自己；也有不斷自我增值，任職警員6年後如願成為見習督察。另有曾獲得「好市民獎」的學警，因內心那份正義感決心加入警隊。3名學員不若而同認為警務工作多元、有挑戰性又可以服務市民，已視警務工作為其終身職業。

新一期警察學院結業當中3名優秀學員包括學警陳委麟 Valen（左）、見習督察莫竣稀 Justin（中）、見習督察鍾堅柱 Tyrone（右）。

學警陳委麟 Valen（右）、見習督察莫竣稀 Justin（中）、見習督察鍾堅柱 Tyrone（左）談到從警感受。

25歲見習督察莫竣稀：施禮榮盾及榮譽警棍獎得主

獲得施禮榮盾及榮譽警棍獎、現年25歲見習督察莫竣稀(Justin)，加入警隊前在英國修畢航空航天工程碩士，學成回港後曾任職金融經紀。Justin表示自己來自警察家庭，父母均是警務人員，從小父母教導「責任重於承諾，行動先於言語」，這句話令Justin牢牢銘記，也是他做人的座右銘。

Justin憶述小時候曾因一次和姐姐的爭吵而被父親錯怪，父親了解真相後沒有半點托辭，馬上跟年紀尚小的我道歉，父親勇於承擔的處事態度，「就如警察維持社會秩序和治安，是需要專業、嚴格及有承擔的人去維持。」

Justin提到，自己在英國讀書期間，在居住的社區盜竊問題嚴重，居民不敢晚上出戶，「這些經歷讓我感到，香港現時的安全及穩定來之不易，是有賴一支訓練有素、紀律嚴明的警隊去維持社會秩序及保護市民。」Justin稱已視警務工作為其終生職業，冀望能在警隊發揮所長。

見習督察莫竣稀 Justin 的父母均是警務人員。受訪者提供

見習督察莫竣稀 Justin 碩士畢業照。受訪者提供

32歲見習督察鍾堅柱：榮譽警棍得主

獲榮譽警棍的32歲見習督察鍾堅柱(Tyrone)，在大學主修廣告暨策略行鎖。Tyrone稱大學畢業後進入一間公司任文職，但感工作枯燥乏味，明白到自己需要的不單是一份工作，而是一分讓自己熱血沸滕的事業，抱持對正義的嚮往與使命感，加上年少時擔任風紀隊長，明言紀律的重要性，於是決定「轉跑道」投身警務工作。

Tyrone稱任職警員6年期間，經歷過2019年「黑暴」，他憶述在一次行動的經驗，透過持續的觀察與追蹤，最終找到藏匿爆炸品及彈藥的地點。Tyrone稱在這次行動深深體會到警務工作的「重量」，要守護市民避免悲劇發生。「夢想從來不是一蹴而得，必須要監堅持初心，勇敢前行。」為了成為見習督察，Tyrone投考一年前已開始準備，包括重點提升體能、警務知識及英語能力，最終如願獲得取錄。

見習督察鍾堅柱 Tyrone 與家人合照。受訪者提供

見習督察莫竣稀 Justin（右）、見習督察鍾堅柱 Tyrone（左）認為警務工作多元、有挑戰性又可以服務市民。

34歲學警陳委麟：銀笛獎及學業成續優異證書得主

獲銀笛獎及學業成續優異證書得獎者、34歲學警陳委麟(Valen)，他加入警隊前曾任職建築助理工程主任，亦曾獲得「好市民獎」，Valen稱2021年一次上班途中經過鄰居門口，聽見有貓咪叫聲，其後看到樓下店舖貼上尋貓啟示，並附上的偷貓賊的背影相片與其鄰居相似，由於該名鄰居沒有養貓，引起Valen疑心，遂告知貓主，最終偷貓賊被警方繩之於法，他亦因此獲得「好市民獎」。

Valen稱「獲獎的喜悅和滿足感，啟發了我要成為警察守護香港」，毅然決定轉行投考警隊，他希望日後能以自身的經歷與熱誠，為香港社會貢獻力量。

學警陳委麟 Valen 於2021年獲得好市民獎。受訪者提供

