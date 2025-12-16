海關首破用貨船底吸水口藏毒案 檢$2.5億可卡因拘兩人 潛水機械人首建功

海關首次偵破利用遠洋船船底吸水口藏毒案件，毒販捨易取難，將毒品收藏吸水口位置，掩人耳目，惟海關經分析後，並在潛水機械人協助下，潛入11米水深吸水口，檢獲417公斤可卡因，市值2億5600萬元，拘捕兩名印度籍男船員，成功搗破大型海上毒品儲存倉庫。

這是海關近年偵破最大宗販運可卡因毒品案件，亦是海關船隊引入潛水機械人以來首度建功，破獲遠洋貨櫃船的大型走私毒品案件。海關亦提到，整個打撈行動耗時11小時，期間遭遇大潮，水流急湍，風險極高。

內地與香港部門聯手 截417公斤可卡因

海關毒品調查科高級監督劉玉龍講述案情時表示，香港海關聯同內地海關、警務處、消防處開展一個特別行動，打擊販毒集團利用大型貨船偷運毒品的非法活動，今年11月5日海關成功偵破一宗近年最大宗販運可卡因毒品案件，在貨船船底吸水口位置，檢獲417公斤可卡因，市值2億5600萬元，今次亦是首次發現有販毒集團以船底藏毒方式，將毒品收藏於船底極隱蔽吸水口位置，行動已成功堵截大量毒品流入本港或鄰近地方。

香港海關早前與內地海關開展情報交流工作，根據情報，販毒集團可能會利用大型貨船偷運毒品，有別以往，將毒品收藏在貨櫃內，改為將毒品收藏在貨船上極隱蔽位置，經進行大量情報收集及分析工作，包括了解貨船不同結構，其行駛路線，以及毒品來源，成功鎖定一艘大型貨船，該艘貨船總長度有333米、船身闊度48米，有關貨船由巴西開出，途經新加坡、上海、凌波以及香港。海關隨即對該艘貨船採取24小時全天候監控，最終有關貨船於今年11月4日進入香港水域，隨即派出海關船隊押送該貨船到指定地方進行清關及搜查工作，經過海關詳細檢查，在船底吸水口位置檢獲大量毒品，經點算後檢獲417公斤可卡因，行動中拘捕兩名船上人士。貨船左下方約11米便是吸水口位置，販毒集團將大量毒品收藏於吸水口內的空間位置。據悉，被捕兩人為印度籍船員，分別37及45歲。

海關毒品調查科高級監督劉玉龍（圖左）及海關港口及海域科海域行動課監督羅展文講述案件詳情。

打撈耗時11小時 猶如大海撈針

海關港口及海域科海域行動課監督羅展文講解搜查經過，當日目標貨櫃船凌晨時分進入香港水域，當貨船到達貨櫃碼頭後，海關人員馬上登船對船員及船艙進行搜查，但未有發現。經過風險評估後，決定派出海關潛水隊，對船底位置作深入搜查，貨船水下面積接近三個標準足球場，搜查過程如大海撈針， 水底下陽光被船身遮蓋，光線嚴重不足，伸手不見五指，為增加搜查效率，先派出潛水機械人進行大面積搜查，結果好快在船底11米深一個大約長0.8米、闊0.5米的吸水口閘門內發現大型用防水物料包裹的可疑物品，鎖定有關位置後，即派出潛水員，進行更深入搜查。

由於當時正值大潮，水流急湍，大大增加搜查的難度，但海關潛水員鍥而不捨，亦聯絡消防處潛水組，共同硏判相關的風險，以保障潛水員的安全。整個打撈耗時11小時。最終海關潛水員在吸水口內一個2米乘3米乘2米的空間內，檢獲共11塊大小不一，重30或45公斤的懷疑可卡因，被多層防水物料包裹。而該批毒品被綁上22塊重5公斤或10公斤鉛餅，估計是抵消吸水口的吸力。今次是海關船隊引入潛水機械人以來首度建功，破獲遠洋貨櫃船的大型走私毒品案件。海關利用潛水機械人，大大減低潛水員的體力損耗，提升搜查的效率。

海關船隊潛水機械人。

毒販收藏手法罕見 仍難逃海關法眼

劉玉龍續稱，是次案件中貨船由巴西出發，可卡因的主要來源地為南美國家或地區，不排除販毒集團預先將大量毒品收藏於有關貨船的船底吸水口位置，而貨船將途經幾個地方包括新加坡、上海、寧波及香港，以循環線操作航行，估計犯罪集團想利用大型貨船作為大型海上毒品儲存倉庫，當搵到買家，便派受專業訓練的潛水員在船底取出毒品予買家，將毒品分銷到不同地區。

劉玉龍指船底藏毒案件，手法極為罕見，一般來說，一艘船會有吸水口位置，主要功用抽取海水去冷卻船上引擎，或供應船上其他系統使用如衞生系統，此吸水位置極之隱蔽，在水深約11米位置，而出入口極之狹窄，不排除需要專業潛水人士才可去到，一般人難以接觸有關地方，所以販毒集團便將毒品收藏吸水口位置，以為相對較安全，可以掩人耳目。此藏毒手法雖看似有「小聰明」，但其實適得其反 ，因這隻貨船只得兩個吸水口位置，經過海關情報分析，當鎖定毒品收藏手法後，人員可準確迅速在有關位置起獲所有毒品。

海關相信今次行動已摧毀大型海上毒品的供應鏈，對販毒集團造成沉重打擊，從源頭進行打擊販毒活動，今次檢獲的毒品，整體包裝十分完整，而每袋毒品都用繩索綁起，中間看不出任何被分拆過的痕跡，今次行動已將整批毒品截獲，防止大量毒品流入市面或其他鄰近地區。香港海關會與其他執法機構保持情報交流，打擊各類販毒活動。