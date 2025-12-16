Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

載學童校巴觀塘繞道車速慢兼左搖右擺 警截查揭司機涉吸大麻毒駕被捕

突發
更新時間：14:29 2025-12-16 HKT
發佈時間：14:29 2025-12-16 HKT

警方東九龍交通部特遣隊揭發一宗離譜的毒後駕駛，該隊隱形戰車於今日（16日）中午1時13分在觀塘繞道巡邏時，發現一輛校巴沿中線慢駛兼左搖右擺「舞龍」。當校巴駛至新蒲崗太子道東近采頤花園對開，警員立即將車截停，並要求司機接受毒後或藥後駕駛測試，結果發現有人疑吸食大麻，遂以涉嫌毒後駕駛罪名拘捕該名23歲姓邱校巴司機。

據悉，當時校巴接載一名幼稚園學童及一名保母，正前往九龍塘一間幼稚園返學。事件中學童及保母並沒有受傷，其後由另一輛校巴接走。現場消息稱，觀塘繞道行車速度為每小時80公里，惟校巴當時車速只行50多公里，而且搖擺不定，引起在上址巡邏的隱形戰車交通警注意，遂在協調道東九龍總區總部對開，截停該部校巴。警員在司機身上未有發現藥品，但對其進行快速口腔測試，結果顯示呈陽性反應，懷疑姓邱司機曾吸食大麻，涉嫌毒後駕駛，被蒙頭帶返牛頭角警署調查。　

