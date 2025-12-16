Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

警方聯同入境處打擊黑工及掃黃 拘19人最老84歲 4人屬通緝人士

突發
更新時間：02:30 2025-12-16 HKT
發佈時間：02:30 2025-12-16 HKT

新界南總區機動部隊與葵青、荃灣、沙田、大嶼山及機場警區聯同入境事務處人員，周一（15日）進行代號「冠軍」（CHAMPION）及代號「嶺馬」（LANDMASTER）的反非法勞工及掃黃聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點。

行動中，人員共拘捕19人，包括6名本地男子、一名本地女子、一名外籍女子、4名內地男子及7名內地女子，年齡介乎24至84歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆他人違反逗留條件」、「逾期居留」、「逾期居留人士接受僱傭工作」及「僱用不可合法受僱的人」。其中四名男子為被通緝人士。

所有被捕人現正被扣留調查，並將會由警方及相關部門作出跟進。

