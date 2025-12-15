Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港海關出任世界海關組織亞太區副主席 一連三集特輯聚焦會場內外點滴

突發
更新時間：20:33 2025-12-15 HKT
發佈時間：20:33 2025-12-15 HKT

香港海關自2024年起，代表中國香港正式獲選出任今屆（2024至2026年度）世界海關組織亞太區副主席，主責推動地區發展議程、協調地區事務、引領成員應對各種挑戰，並統籌地區策略計劃的制定和實施。為進一步呈現相關工作，香港海關今日（12月15日）起於社交平台發布一連三集的「世界海關組織亞太區副主席專題特輯」。

香港海關表示，一場國際會議從籌備到執行，從佈置場地到安排坐位，所有環節均需一絲不苟。無論是海關人員、青年大使們或表演的小學生們，皆盡力完成負責部分，確保會議順利進行。香港海關將透過三集專題特輯，於各社交媒體平台講述會場內外的點點滴滴，呼籲公眾密切留意。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-14 16:24 HKT
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
8小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
13小時前
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
2小時前
萬千星輝頒獎典禮2025十強完整名單公布 視后之爭佘詩曼、宣萱大熱 羅子溢奪視帝呼聲高
萬千星輝頒獎典禮2025十強完整名單公布 視后之爭佘詩曼、宣萱大熱 羅子溢奪視帝呼聲高
影視圈
5小時前
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客：$250一次
04:21
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客$250次
放蛇直擊
14小時前
01:50
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
10小時前
44歲男星走過中風低谷宣布將為人父 老婆苦做人工受孕日日打針 曾因取卵問題崩潰痛哭
44歲男星走過中風低谷宣布將為人父 老婆苦做人工受孕日日打針 曾因取卵問題崩潰痛哭
影視圈
4小時前