Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田賽馬期間中年漢闖賽道遭撳地制服 涉擾亂秩序行為被捕

突發
更新時間：22:35 2025-12-14 HKT
發佈時間：22:35 2025-12-14 HKT

一名男子今日（14日）在沙田馬場第8場賽事進行期間，闖入近終點的賽道，及後被多人撲倒制服，過程中賽事未受影響。警方經調查後，拘捕一名59歲本地男子，涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」。

事件發生於下午4時45分，警方指機動部隊人員今日在沙田大埔公路—沙田段一馬場執勤期間，一名男子涉嫌衝出賽道，並作出擾亂公眾秩序的行為。經初步調查後，人員拘捕該名59歲本地男子，涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」。他現正被扣留調查，案件交由沙田警區重案組跟進。

警方強調，市民表達訴求時，必須遵守法律，並在符合國家安全、公共安全、公共秩序，以及不會損害他人的權利和自由的前提下，和平有序地表達意見。如有任何違法行為，警方必會果斷執法，以維持公共秩序及保障公共安全。

一名59歲本地男子涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」被捕。林龍攝
一名59歲本地男子涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」被捕。林龍攝
男子被多人撲倒制服。林龍攝
男子被多人撲倒制服。林龍攝

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
槍擊現場一片混亂。
00:43
悉尼邦迪海灘槍擊增至12死 警方：恐怖主義事件︱有片
即時國際
1小時前
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
8小時前
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
即時中國
11小時前
謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜
謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜
影視圈
7小時前
有網民拍下英雄民眾奪槍經過。X@Àdnanô
悉尼邦迪海灘槍擊︱英勇市民埋伏奪槍 槍手節節後退天橋再施襲
即時國際
4小時前
貴價快餐店Five Guys向現實低頭！？特價餐$99漢堡+細薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
美式快餐店Five Guys再減價？劈價$99有齊漢堡+薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
飲食
12小時前
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質｜Juicy叮
時事熱話
11小時前