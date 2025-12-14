沙田賽馬期間中年漢闖賽道遭撳地制服 涉擾亂秩序行為被捕

一名男子今日（14日）在沙田馬場第8場賽事進行期間，闖入近終點的賽道，及後被多人撲倒制服，過程中賽事未受影響。警方經調查後，拘捕一名59歲本地男子，涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」。

事件發生於下午4時45分，警方指機動部隊人員今日在沙田大埔公路—沙田段一馬場執勤期間，一名男子涉嫌衝出賽道，並作出擾亂公眾秩序的行為。經初步調查後，人員拘捕該名59歲本地男子，涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」。他現正被扣留調查，案件交由沙田警區重案組跟進。

警方強調，市民表達訴求時，必須遵守法律，並在符合國家安全、公共安全、公共秩序，以及不會損害他人的權利和自由的前提下，和平有序地表達意見。如有任何違法行為，警方必會果斷執法，以維持公共秩序及保障公共安全。

一名59歲本地男子涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」被捕。林龍攝

男子被多人撲倒制服。林龍攝