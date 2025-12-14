警國安處破黑暴工廈軍訓基地 再拘一女子涉非法操練 累計10人落網

警務處國安處就12月11日的執法行動，12月12日晚上再拘捕一名26歲女子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第十三條「非法操練」罪，累計10人落網。

就早前被捕的9人，國安處昨日（13日）落案起訴其中兩名分別24歲及25歲男子，他們合共被控一項「串謀顛覆國家政權」罪，案件將於明日（15日）上午在西九龍裁判法院提堂。該名被捕女子及案中其餘被捕人已獲准保釋候查，須於2026年1月中旬向警方報到。

警方調查顯示，有團夥於九龍一工廠大廈單位內進行非法操練，內容包括持槍械操練、刀術及格鬥術等。人員在該涉嫌被用作非法操練的單位，並檢獲懷疑用作非法操練的攻擊性武器。

