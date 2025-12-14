Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

警國安處破黑暴工廈軍訓基地 再拘一女子涉非法操練 累計10人落網

突發
更新時間：18:22 2025-12-14 HKT
發佈時間：18:18 2025-12-14 HKT

警務處國安處就12月11日的執法行動，12月12日晚上再拘捕一名26歲女子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第十三條「非法操練」罪，累計10人落網。

就早前被捕的9人，國安處昨日（13日）落案起訴其中兩名分別24歲及25歲男子，他們合共被控一項「串謀顛覆國家政權」罪，案件將於明日（15日）上午在西九龍裁判法院提堂。該名被捕女子及案中其餘被捕人已獲准保釋候查，須於2026年1月中旬向警方報到。

相關新聞：警國安處首引用非法操練罪拘9男 檢大量武器及爆炸品 揭新蒲崗工廈單位變軍事訓練場

警方調查顯示，有團夥於九龍一工廠大廈單位內進行非法操練，內容包括持槍械操練、刀術及格鬥術等。人員在該涉嫌被用作非法操練的單位，並檢獲懷疑用作非法操練的攻擊性武器。

相關新聞：9男涉非法操練遭國安處拘捕 消息：部份人黑暴期間曾參與多場暴亂

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
影視圈
20小時前
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
工展會搶鮑魚「打尖」羅生門 灰衣男「神之攝位」史詩級奪冠 網民激辯：肉酸定實力？｜Juicy叮
工展會搶鮑魚「打尖」羅生門 灰衣男「神之攝位」史詩級奪冠 網民激辯：肉酸定實力？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
77歲曾闖政界男星患第三期前列腺癌已做99次電療 認性功能受損 自爆與妻分房無性生活
77歲曾闖政界男星患第三期前列腺癌已做99次電療 認性功能受損 自爆與妻分房無性生活
影視圈
23小時前
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
影視圈
1小時前
定存攻略｜年結前港銀定存見上調 3個月高近3厘 一間推25厘優惠吸客
定存攻略｜年結前港銀定存見上調 3個月高近3厘 一間推25厘優惠吸客
投資理財
6小時前
荃灣新派酒樓早茶破底價！$10.8起歎蝦餃/燒賣/盅頭飯 粥+點心三寶$35.8
荃灣新派酒樓早茶破底價！$10.8起歎蝦餃/燒賣/盅頭飯 粥+點心三寶$35.8
飲食
8小時前
BNO護照入境香港，雙重國籍人士或不再獲領事協助。
BNO護照入境香港 雙重國籍人士或不再獲英領事協助
即時國際
20小時前