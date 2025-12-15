Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

輔警系列｜投身輔警28載 跨國企業首席財務官喜圓兒時夢想

更新時間：07:30 2025-12-15 HKT
發佈時間：07:30 2025-12-15 HKT

作為國際物流平台Lalamove首席財務官，他要負責這個跨國企業的財務大計；當脫下西裝穿上警服，他要肩負守護社區安全的重責。駐守元朗分區的署理總督察(輔警)陳國基表示，自幼立志成為警務人員，遂於大學畢業後報考輔警，至今已服務輔警28載，他強調從事輔警工作猶如別人旅行一樣愉悅，「在前線經歷過不少社區案件，我的出現總能夠幫助市民，甚或減輕他們的痛苦，當中的喜悅和滿足感難以超越。」

陳國基(左)坦言，輔警隊同事皆懷有貢獻社會的心，彼此扶持，以自身專業知識支援警隊，充分體現「工餘獻社群，輔警展潛能」的理念。
外號KK的陳國基，現時擔任元朗分區助理指揮官(輔警)一職，從小受警匪影視劇集的影響，立志儆惡懲奸，及至1997年就讀大學一年級之際，毅然報考輔警隊，成為了香港回歸祖國後首屆輔警畢業生，大學畢業後雖跟隨專業投身商界，但對警隊的熱愛從未減退，至今已服務輔警隊28年，「感激有輔警隊架構，讓我從商、從警兩個志願可同時實現。」

KK最初擔任輔警警員，多年來累積了豐富的警務工作經驗，一步步晉升至現時崗位，同時見證了輔警隊的發展。他指出，團隊的價值觀、專業、學術水平和心態不斷進步，再者，在前線工作多年，接獲的每宗案件都為自己帶來深刻反思與提醒，加上眼見3000多名輔警同事皆懷有貢獻社會的心，並且彼此扶持，「更感到值得留下，與團隊一起成長。」

陳國基將輔警工作視為愛好，對於能夠幫助市民感到滿足，亦是生活的調劑。
現時KK的正職是國際物流平台Lalamove首席財務官，白天負責為公司處理財務、盈利與未來增長策略，夜晚與週末則換上制服，以元朗分區助理指揮官(輔警)的身份，帶領團隊支援正規警務人員處理突發事件，守護社區安全。

談及多年來如何平衡兩份繁重工作，KK笑稱，他視輔警工作為愛好，當別人利用公餘時間運動、旅行時，他則選擇投入社會服務，因為他參與輔警工作猶如別人旅遊一樣，同樣能夠為自己帶來生活平衡和滿足感，「我的出現總能夠幫助市民，甚或減輕他們的痛苦，當中的喜悅和滿足感難以超越。」

KK續指，商界工作講求利潤，長年累月難免變得枯燥，然而穿上輔警制服，功利思想可完全放下，得以追求更簡單的目標──服務市民，「在輔警隊感受到的壓力確實大一點，正因為直接關係到市民的生命財產安全，更要面面俱到。」

陳國基的正職是國際物流平台Lalamove首席財務官，即使工作繁重，仍然樂於利用公餘時間，以輔警身份服務社會。
歷年將大量公餘時間投放在輔警隊，KK坦言收穫不少，例如年輕時已被灌輸準時、紀律、互助等正向價值觀，警務工作亦讓他養成預先計劃、考慮最壞情況的邏輯思維，於日後的工作中屢建奇效。與此同時，他亦將商業世界的彈性與決策制定思維帶到警隊，協助在既有程序下「跳出框框」，尋找更高效的警務工作方案。

KK補充，近年輔警職能不斷擴充，吸納了更多來自不同界別和背景的專業人士加入，他們各自利用本身的專業知識支援警隊，例如有銀行工作背景的輔警擅長辨認偽鈔，在地政總署工作的同袍面對元朗區經常出現的土地糾紛，有能力迅速協助釐清問題，「可說是充分體現了『工餘獻社群，輔警展潛能』的理念。」

記者 麥鍵瀧

