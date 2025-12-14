深水埗白田邨父子爭廁所釀血案 父捱刀送院 子涉傷人被捕
更新時間：12:10 2025-12-14 HKT
發佈時間：12:10 2025-12-14 HKT
發佈時間：12:10 2025-12-14 HKT
今（14日）晨9時25分，深水埗白田邨麗田樓一對姓王父子在屋內發生激烈爭執，其間24歲兒子情緒失控，手執一把長約21厘米的水果刀襲擊65歲父親，父親頸部受傷，由救護車送往明愛醫院治理。
據悉，當時兩父子因爭廁所問題爭執，兒子疑有精神問題，他涉嫌傷人被捕，案件交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進。
