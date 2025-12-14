偷信用卡「榨乾」簽賬買名錶手袋等 警拘7男涉款逾420萬

今年9至12月全港多區接連發生多宗盜竊，以及信用卡被盜用進行大額簽賬的案件。犯罪集團會在運動場及食肆等人多地方，偷走受害人的信用卡，然後到名店簽賬購物，受害人直至收到銀行的簽賬短訊提示，始知信用卡失竊。警方港島總區刑事部於本月12日及13日採取行動，拘捕7名男子（介乎30歲至60歲），至今共偵破22宗同類案件，涉案金額超過420萬元。

警方偵破的22宗案件中，涉及最大金額的一宗，是犯罪集團盜去受害人的信用卡後，用作簽賬購買一隻30萬元的名錶；而最少金額的一宗則涉及購買衣服，款項為3,765元。

調查顯示，涉案犯罪集團組織嚴密、分工清晰，集團成員會於港島及九龍一些人流密集的地方，包括運動場、咖啡室和餐廳等，乘受害人不察，偷走他們銀包內的信用卡，甚至只偷取受害人銀包裏多張信用卡的其中一至兩張；之後會將銀包放回原位，令受害人難以即時發現自己的信用卡不見了。

警方港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩。

當信用卡得手後，集團會迅速將這些信用卡透過中間人分發給成員，成員於是在短時間內到不同的名牌店舖，包括服裝店、手袋店，或參茸海味店等進行大額消費，當中集團成員會以最快速度，榨取信用卡的最高限額，簽賬可高達數十萬元。

警方港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩表示，港島總區刑事部就案件翻查了大量閉路電視片段，包括在「銳眼計劃」下安裝在罪案黑點的閉路電視影像，以及在商場、商舖和街道的部分私人閉路電視紀錄，經分析後成功疏理出犯罪鏈上的不同角色，包括扒手、中間人及假買家，掌握他們的犯罪路線、交接過程及消費模式，拘捕涉案的7名人士，他們涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」，正被扣留調查。