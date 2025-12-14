大埔東昌街爆地下食水管 黃泥水淹浸街道

大埔東昌街爆水管。今日（14日）早上8時許，東昌街對開有地下食水管爆裂，大量食水夾雜沙泥湧出路面。現場交通受阻，整條街道被黃泥水淹浸，有途人在紅綠燈處涉水過路，亦有居民落樓時赫見大廈外恍如一片汪洋，一度被困於大廈出入口，不知如何是好。

警方其後接報到場處理，隨即通知水務署派員關上水掣，並進行緊急維修。

水務署在facebook專頁「滴惜仔」表示，該署於今日早上接獲報告，指大埔東昌街有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑150毫米的食水供水管，用作供應食水予東昌街及廣福道的部分樓宇，署方正為受影響用戶提供臨時食水。

受事故影響，東昌街介乎寶湖道與廣福道之間的行車線須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。駕駛人士可考慮改用其他道路。

署方又稱，工程團隊正全力進行水管維修，並會盡快恢復食水供應及重開受影響的行車路。該署就事件為市民帶來的不便表示歉意。