Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

薄扶林道兩小巴與的士相撞 釀12人受傷

突發
更新時間：10:14 2025-12-14 HKT
發佈時間：09:34 2025-12-14 HKT

港島西區發生交通意外，多人受傷。今日（14日）早上約9時，兩輛小巴和一輛的士沿薄扶林道北行，當駛至薄扶林道109號對開時相撞。據報兩輛小巴上共有12人受傷，多輛救護車到場救援。幸3男9女傷者（介乎33至87歲）全部輕傷，由救護車送往瑪麗醫院治理。

涉事的兩輛小巴分別行走23號線和28S線，其中28S線小巴損毀較嚴重，車頭擋風玻璃爆裂，泵把損毀，左邊車頭燈亦撞至鬆脫「吊吊揈」；而的士則車尾損毀。

23號線小巴的男司機講述經過，指事發時涉事的士沿薄扶林道慢線行駛，他則駕駛小巴沿快線而行。其間他打燈由快線切入慢線，尾隨的士行駛，未料途中行人路上有2名乘客欲截乘的士，結果涉事的士突然停下，他的小巴收制不及撞上的士車尾。後面的28S線小巴亦撞上其23號線小巴。他直指的士司機「任何指示燈都冇打，跟住急停」，導致意外發生。的士乘客最後也沒有上車，警方正調查事件。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
「御用奸人」陳屍家中終年60歲 公寓24小時播音樂警察上門揭發死訊 留下兩部未完成遺作
影視圈
15小時前
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質
8000萬六合彩頭獎夢碎 港男「中晒」7個字 僅收安慰獎彩金 網民參透買電腦飛一特質｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
BNO護照入境香港，雙重國籍人士或不再獲領事協助。
BNO護照入境香港 雙重國籍人士或不再獲英領事協助
即時國際
15小時前
宏福苑居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
宏福苑五級火｜居民失家園 家居保可賠償暫住大灣區開支 「有保險公司已百萬、百萬地賠出去」
投資理財
7小時前
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
保健養生
2025-12-13 10:14 HKT
77歲曾闖政界男星患第三期前列腺癌已做99次電療 認性功能受損 自爆與妻分房無性生活
77歲曾闖政界男星患第三期前列腺癌已做99次電療 認性功能受損 自爆與妻分房無性生活
影視圈
18小時前
坊間盛傳清同治皇帝因嫖妓死於梅毒。
奇聞秘史︱同治皇帝傳染花柳駕崩 慈禧當日點處治「嫖娼指南」王慶祺？
奇聞趣事
2025-12-13 07:00 HKT
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
馬圈傳奇女王自爆地獄式人工受孕 三年做九次試管嬰感崩潰：我乜嘢問題都冇，但係都唔中
影視圈
4小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT