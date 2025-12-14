薄扶林道兩小巴與的士相撞 釀12人受傷
更新時間：10:14 2025-12-14 HKT
發佈時間：09:34 2025-12-14 HKT
發佈時間：09:34 2025-12-14 HKT
港島西區發生交通意外，多人受傷。今日（14日）早上約9時，兩輛小巴和一輛的士沿薄扶林道北行，當駛至薄扶林道109號對開時相撞。據報兩輛小巴上共有12人受傷，多輛救護車到場救援。幸3男9女傷者（介乎33至87歲）全部輕傷，由救護車送往瑪麗醫院治理。
涉事的兩輛小巴分別行走23號線和28S線，其中28S線小巴損毀較嚴重，車頭擋風玻璃爆裂，泵把損毀，左邊車頭燈亦撞至鬆脫「吊吊揈」；而的士則車尾損毀。
23號線小巴的男司機講述經過，指事發時涉事的士沿薄扶林道慢線行駛，他則駕駛小巴沿快線而行。其間他打燈由快線切入慢線，尾隨的士行駛，未料途中行人路上有2名乘客欲截乘的士，結果涉事的士突然停下，他的小巴收制不及撞上的士車尾。後面的28S線小巴亦撞上其23號線小巴。他直指的士司機「任何指示燈都冇打，跟住急停」，導致意外發生。的士乘客最後也沒有上車，警方正調查事件。
最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
2025-12-12 17:51 HKT
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
2025-12-13 10:14 HKT
奇聞秘史︱同治皇帝傳染花柳駕崩 慈禧當日點處治「嫖娼指南」王慶祺？
2025-12-13 07:00 HKT
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
2025-12-12 17:26 HKT