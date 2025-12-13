Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

六旬男工人暈倒馬鞍山渠務署地盤休息室  送院搶救不治

突發
更新時間：17:50 2025-12-13 HKT
發佈時間：17:50 2025-12-13 HKT

今日（13日）早上11時許，警方接獲報案，指一名61歲菲律賓籍男工人在馬鞍山梅子林路與亞公角街交界一工地暈倒，昏迷不醒。救援人員到場將他送往威爾斯親王醫院搶救，可惜最終不治，死因有待驗屍後確定。

渠務署下午於facebook專頁「下水水」發文，指死者為受僱於承建商的男工人，今早大約8時於馬鞍山梅子林路渠務署地盤休息室，等候上級派遣工作期間突然暈倒，由救護車送院救治，至中午約12時15分離世。署方表示對該工人離世深表難過，並向其家屬致以深切慰問，已要求承建商提供適切協助。

 

