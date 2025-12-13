警檢$8000萬冰毒暗藏急凍果肉空運到港 本年度數量最多 拘4男包括3名16歲少年

聖誕將至，跨境販毒集團試圖由海外偷運毒品來港，供貨予香港毒品市場，並以「未成年毋須負刑責」招攬未成年學生負責拆貨工作， 警方毒品調查科經深入調查後，在過去一連四日，進行一項打擊跨國集團的反毒品行動。行動中，成功拘捕四名男子，包括3名年僅16歲中學男生及一名29歲無業男子，並檢獲約242公斤，市值超過 8200萬港元懷疑冰毒。這是警方本年度至目前為止，檢獲懷疑冰毒數量最多的案件。

藏毒的急凍生果肉。

隱藏於急凍生果肉包裝袋中的懷疑冰毒。

毒品調查科署理高級警司關駿軒講述破案詳情時表示，根據情報分析，警方相信有一個跨國販毒集團，企圖在聖誕節前將一大批毒品，由墨西哥經空運偷運到香港，而通過連日調查，警方鎖定一批報稱為冷凍食品的可疑貨物。當該批貨物在12月8日到達香港空運中心後，警方隨即在海關人員協助下作出搜查，發現該批貨物總共有360個紙箱；而紙箱內裝住急凍的生果肉，在經過仔細搜查之後，發現當中有70箱，一共載有約242公斤為懷疑冰毒。

販毒集團之後委託一間正當的物流公司去到空運中心提貨，其後輾轉間到12月11日，即過去星期四，販毒集團再次要求物流公司於下午將該批貨物送到葵涌一個工業大廈，一個約400呎單位外。當貨送到上去後，發現有三名男子，亦即是案件中被捕人來到收貨，他們將貨物搬入單位內。行動期間，警方發現有另一名男子，在工業大廈外不斷遊蕩徘徊，形跡十分可疑。待時機成熟後，探員即時截停搜查大廈外的可疑男，並同步突擊搜查上址收貨單位。

當探員入到單位，發現該三名男子正在拆貨，並已經將部分篩選出來的急凍果肉食品，放在大環保袋內準備運送。而在大廈外被截查的男子，經初步調查後，證實為有關販毒集團的一個骨幹成員。探員隨即分別以販毒，及串謀販毒罪名將該四名男子拘捕。

被捕的四名男子為本地人，包括三名16歲少年及一名29歲的男子。三名未成年才年均報稱為中學生，而29歲的男子就報稱無業，當中有人有三合會背景。目前全被警方扣查，稍後將被暫控有關販毒罪名，並於周一（15日）在西九龍裁判法院提堂。據悉，被捕3少年是相識的朋友但不同學校，與29歲男子沒有關係，各自負責派送毒品及「睇水」工作，警方正追緝一名負責招攬3少年的中間人。

初步調查顯示，有人受了跨國販毒集團以金錢利誘，被招募成為派送毒品以及監控的角色。而今次案件中，正好暴露有關販毒集團無恥及卑劣一面。他們利用青少年入世未深及急於搵快錢心態，招募三名未成年人擔當拆貨以及派送毒品較高風險的角色。而案中成年男子自己就全程在大廈外，充當俗稱「睇水」角色，以為自己行遠少少就可以減低被捕風險。今次拘捕行動，正正反駁該種無知的想法。

警方強調有能力及決心，將販毒集團成員一網打盡。就此次案件為例，除現場被捕的成年人外，警方已鎖定有關販毒集團背後部分在逃人士的身份，因此拘捕行動仍然繼續，不排除稍後時間更多人被捕。

另外就過往案件，對於利用未成年人去販毒，警方會引用危險藥物條例（第134章）第56A條，向法庭申請加刑。

隨著聖誕和元旦的臨近，年輕人往往容易受到販毒集團以金錢誘惑。警方呼籲家長多加關心自己的子女，讓他們不要被利誘陷入搵快錢的陷阱，有需要的話可以尋求警方或者相關機構協助。販毒屬於一項極嚴重罪行，一經定罪，最高可以判處終身監禁及罰款五百萬元，因此呼籲市民切勿以身試法。